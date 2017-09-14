В Турции заявили, что Анкара останется надежным партнером НАТО и после покупки С-400

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Анкара, 14 сентября. Покупка Турцией российских с-400 не является альтернативой ее членства в Североатлантическом альянсе. Об этом в четверг заявил представитель турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын.

По его словам, заявление Эрдогана о покупке российских С-400 привлекло огромное внимание и создало необоснованную шумиху в разных политических кругах.

«Турция остается надежным партнером НАТО и продолжит предпринимать все нужные меры для обеспечения национальной безопасности», — подчеркнул он.

Помимо этого, Калын назвал верной и справедливой реакцию генсека НАТО Йенса Столтенберга, который в минувший четверг заявил, что каждый член НАТО волен сам принимать решение о приобретении оружия и техники.

Напомним, в прошедший вторник турецкий лидер сообщил, что Анкара подписала с Москвой соглашение о приобретении систем С-400.

Ранее представитель военного альянса пожаловался, что Анкара не сообщила НАТО о деталях покупки российских С-400.