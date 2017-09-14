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Политика
В Турции заявили, что Анкара останется надежным партнером НАТО и после покупки С-400
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    В Турции заявили, что Анкара останется надежным партнером НАТО и после покупки С-400

    16:04  14 Сентября 2017
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    В Турции заявили, что Анкара останется надежным партнером НАТО и после покупки С-400

    Анкара, 14 сентября. Покупка Турцией российских с-400 не является альтернативой ее членства в Североатлантическом альянсе. Об этом в четверг заявил представитель турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын. 

    По его словам, заявление Эрдогана о покупке российских С-400 привлекло огромное внимание и создало необоснованную шумиху в разных политических кругах.

    «Турция остается надежным партнером НАТО и продолжит предпринимать все нужные меры для обеспечения национальной безопасности», — подчеркнул он. 

    В Турции заявили, что Анкара останется надежным партнером НАТО и после покупки С-400

    Помимо этого, Калын назвал верной и справедливой реакцию генсека НАТО Йенса Столтенберга, который в минувший четверг заявил, что каждый член НАТО волен сам принимать решение о приобретении оружия и техники.

    Напомним, в прошедший вторник турецкий лидер сообщил, что Анкара подписала с Москвой соглашение о приобретении систем С-400.

    В Турции заявили, что Анкара останется надежным партнером НАТО и после покупки С-400

    Ранее представитель военного альянса пожаловался, что Анкара не сообщила НАТО о деталях покупки российских С-400

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    Автор: Дана Балан
    #турция #нато #эрдоган #с-400
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