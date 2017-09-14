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Боец ДНР погиб под снайперским огнем ВСУ
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    Боец ДНР погиб под снайперским огнем ВСУ

    15:48  14 Сентября 2017
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    Боец ДНР погиб под снайперским огнем ВСУ

    Донецк, 14 сентября. За минувшие сутки под снайперским огнем со стороны украинских силовиков погиб один военнослужащий армии Донецкой народной республики. 

    «Жертвой снайперов за минувшие сутки стал один военнослужащий ВС ДНР», — заявил начальник пресс-службы Вооруженных сил ДНР Даниил Безсонов.

    Он отметил, что в районах подконтрольных украинским силовикам Широкино, Марьинки и Песок отмечается активизация снайперских обстрелов. В данных районах действуют шесть снайперских групп, которые вооружены винтовками стандарта НАТО с увеличенной дальностью стрельбы, отметил Безсонов, передает Донецкое агентство новостей.

    Напомним, ранее сообщалось, что украинские военнослужащие свыше 50 раз нарушили режим перемирия в Донбассе за прошедшие сутки.

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    Автор: Тимур Румянцев
    #днр #донбасс
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