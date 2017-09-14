Боец ДНР погиб под снайперским огнем ВСУ

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Донецк, 14 сентября. За минувшие сутки под снайперским огнем со стороны украинских силовиков погиб один военнослужащий армии Донецкой народной республики.

«Жертвой снайперов за минувшие сутки стал один военнослужащий ВС ДНР», — заявил начальник пресс-службы Вооруженных сил ДНР Даниил Безсонов.

Он отметил, что в районах подконтрольных украинским силовикам Широкино, Марьинки и Песок отмечается активизация снайперских обстрелов. В данных районах действуют шесть снайперских групп, которые вооружены винтовками стандарта НАТО с увеличенной дальностью стрельбы, отметил Безсонов, передает Донецкое агентство новостей.

Напомним, ранее сообщалось, что украинские военнослужащие свыше 50 раз нарушили режим перемирия в Донбассе за прошедшие сутки.