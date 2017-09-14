Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск
Закрыть
Экономика
Эксперты рассказали, к чему приведет отказ России признавать криптовалюту
Происшествия
Стали известны подробности инцидента с выброшенным в центре Белгорода трупом
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Стали известны подробности инцидента с выброшенным в центре Белгорода трупом

    15:46  14 Сентября 2017
    44

    Стали известны подробности инцидента с выброшенным в центре Белгорода трупом

    Белгород, 14 сентября. Пожилой мужчина выбросил из автомобиля труп у здания правительства на Соборной площади в Белгороде, а затем был госпитализирован с огнестрельным ранением головы, сообщил источник Федерального агентства новостей. 

    В Белгороде 14 сентября произошел инцидент — 65-летний мужчина заехал на Соборную площадь на автомобиле, а затем выбросил из багажника труп. По данным источника ФАН, погибший — мужчина, на вид 35-40 лет, его личность устанавливается. Известно, что выкинувший покойника Владислав Ф. пытался свести счеты с жизнью. Скорая госпитализировала пострадавшего с огнестрельным ранением головы, врачи проводят операцию. 

     

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Ирина Селезнева
    #чп #белгород #труп
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017 2966

        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        18:21 13 Сентября 2017
        3388

        На многотысячном соборе русофилов в Болгарии митрополит освятил флаг ДНР

        14:06 11 Сентября 2017
        5028

        Митинг возле НБУ: Коммунальные платежи – 2800 гривен, а зарплата рабочего – 3500

        13:44 11 Сентября 2017
        8805

        Очередной «разведчик ВСУ» взорван в Киеве - ему оторвало голову

        20:38 8 Сентября 2017
        29141
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Сирия: подлодки ВМФ РФ нанесли удар крылатыми ракетами «Калибр» по объектам ИГ

        Сирия: подлодки ВМФ РФ нанесли удар крылатыми ракетами «Калибр» по объектам ИГ

        14:37   14 Сентября 2017
        2538
        Со мной не нужно искать компромисса: Поклонская прокомментировала «историческое» фото с Учителем

        Со мной не нужно искать компромисса: Поклонская прокомментировала «историческое» фото с Учителем

        14:14   14 Сентября 2017
        6534
        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11   14 Сентября 2017
        2966
        Это попытка давить на Россию: эксперт о запрете антивируса Касперского в США

        Это попытка давить на Россию: эксперт о запрете антивируса Касперского в США

        10:26   14 Сентября 2017
        1463