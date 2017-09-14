Стали известны подробности инцидента с выброшенным в центре Белгорода трупом

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Белгород, 14 сентября. Пожилой мужчина выбросил из автомобиля труп у здания правительства на Соборной площади в Белгороде, а затем был госпитализирован с огнестрельным ранением головы, сообщил источник Федерального агентства новостей.

В Белгороде 14 сентября произошел инцидент — 65-летний мужчина заехал на Соборную площадь на автомобиле, а затем выбросил из багажника труп. По данным источника ФАН, погибший — мужчина, на вид 35-40 лет, его личность устанавливается. Известно, что выкинувший покойника Владислав Ф. пытался свести счеты с жизнью. Скорая госпитализировала пострадавшего с огнестрельным ранением головы, врачи проводят операцию.