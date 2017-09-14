Москва надеется, что борьба с террористами в Сирии скоро завершится

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Астана, 14 сентября. Спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев выразил надежду, что борьба с террористами в Сирии скоро завершится.

Такое заявление Лаврентьев сделал в Астане, где сегодня делегации России и США провели двусторонние консультации.

Москву в переговорах представляет Александр Лаврентьев, от США участвует исполняющий обязанности помощника госсекретаря Дэвид Саттерфилд.