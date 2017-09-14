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Экономика
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Новости Сирии
Москва надеется, что борьба с террористами в Сирии скоро завершится
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    Москва надеется, что борьба с террористами в Сирии скоро завершится

    15:39  14 Сентября 2017
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    Москва надеется, что борьба с террористами в Сирии скоро завершится

    Астана, 14 сентября. Спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев выразил надежду, что борьба с террористами в Сирии скоро завершится.

    Такое заявление Лаврентьев сделал в Астане, где сегодня делегации России и США провели двусторонние консультации. 

    Москву в переговорах представляет Александр Лаврентьев, от США участвует исполняющий обязанности помощника госсекретаря Дэвид Саттерфилд.

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    Автор: Алексей Громов
    #сирия #переговоры #астана
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