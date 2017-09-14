Правительство РФ поздравило пермский завод «Машиностроитель» с полувековым юбилеем

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Москва, 14 сентября. Правительство РФ объявило благодарность заводу «Машиностроитель» в честь 50-летия предприятия.

На официальном портале правовой информации опубликовано распоряжение российского правительства об объявлении благодарности ряду предприятий, среди которых пермский «Машиностроитель». Заводу объявлена благодарность за крупный вклад в развитие оборонно-промышленного комплекса страны.

«Машиностроитель», пишет агентство URA.ru, производит нефтепромысловое и авиационное оборудование, стройматериалы и газопоршневые электростанции. Также предприятие работает на нефтехимическую отрасль России.