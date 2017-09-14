Сирия: опубликованы фото пусков ракет «Калибр» с подлодок ВМФ РФ по позициям ИГИЛ

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Москва, 14 сентября. Военное ведомство России опубликовало кадры ракетных ударов подлодками Черноморского флота по боевикам «Исламского государства»* в Сирии.

Подводные лодки Черноморского флота «Великий Новгород» и «Колпино», находящиеся в акватории Средиземного моря, из подводного положения нанесли удар крылатыми ракетами «Калибр» по позициям боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России).

Целями ракет стали командные пункты, узлы связи и склады с вооружением и боеприпасами исламистов, которые расположены на юго-востоке от города Дейр эз-Зор. По боевикам было выпущено семь крылатых ракет морского базирования. Средства объективного контроля подтвердили точное поражение всех запланированных целей.

* Организация запрещена на территории РФ.