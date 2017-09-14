Представители сирийской оппозиции и де Мистура прибыли на переговоры в Астане

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Астана, 14 сентября. На межсирийские переговоры в Астане прибыл специальный посланник генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура вместе с делегацией сирийской «умеренной оппозиции».

В составе сопровождающей де Мистуру делегации прибыл также его заместитель Рамзи ар-Рамзи. Представители вооруженной оппозиции сообщили РИА Новости, что в день прибытия намерены провести встречи с представителями Соединенных Штатов, Великобритании и Франции, а также ООН.

Напомним, шестой раунд переговоров в Астане начался вчера. В рамках переговоров будут прорабатываться целый ряд проблем между правительством Сирии и вооруженной оппозицией, в том числе проблема обмена военнопленных.

Переговорная площадка в Астане была создана с участием России, Ирана и Турции, и позволила добиться создания в Сирии зон деэскалации.