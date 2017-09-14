Вопрос о «голубых касках» ООН в зонах деэскалации в Сирии в Астане не поднимался — Лаврентьев
Астана, 14 сентября. Глава делегации России на переговорах в Астане заявил, что речь о «голубых касках» ООН в зонах деэскалации в Сирии пока не идет.
Российская сторона на переговорах по Сирии в Астане заявила, что вопрос о «голубых касках» ООН в зонах деэскалации в Сирии пока не поднимался. Отметим, что делегацию Москвы возглавляет спецпредставитель главы государства по урегулированию в САР Александр Лаврентьев.
Он также добавил, что пока преждевременно говорить о придании наблюдателям в зонах деэскалации в САР статуса миротворцев Организации Объединенных Наций.
«Пока мы считаем, что придание наблюдению статуса международного пока преждевременно», — сказал высокопоставленный российский дипломат.