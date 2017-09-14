Вопрос о «голубых касках» ООН в зонах деэскалации в Сирии в Астане не поднимался — Лаврентьев

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Астана, 14 сентября. Глава делегации России на переговорах в Астане заявил, что речь о «голубых касках» ООН в зонах деэскалации в Сирии пока не идет.

Российская сторона на переговорах по Сирии в Астане заявила, что вопрос о «голубых касках» ООН в зонах деэскалации в Сирии пока не поднимался. Отметим, что делегацию Москвы возглавляет спецпредставитель главы государства по урегулированию в САР Александр Лаврентьев.

Он также добавил, что пока преждевременно говорить о придании наблюдателям в зонах деэскалации в САР статуса миротворцев Организации Объединенных Наций.