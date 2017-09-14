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Украина
Порошенко рассказал, что Киев должен сделать для получения членства в ЕС и НАТО
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    Порошенко рассказал, что Киев должен сделать для получения членства в ЕС и НАТО

    16:10  14 Сентября 2017
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    Порошенко рассказал, что Киеву надо сделать для членства в ЕС и НАТО

    Киев, 14 сентября. Украинский президент Петр Порошенко рассказал, каким образом киевские власти намерены углублять сотрудничество с Евросоюзом.

    Свое заявление глава Украины сделал во время встречи с представителями бизнеса в Киеве, сообщает РИА Новости. Порошенко твердо уверен, что стране необходимо войти в шенгенский союз, в таможенный европейский союз, в единый энергетический союз и стать членом единого авиационного пространства.

    Все эти шаги нужно сделать Киеву перед членством в ЕС и НАТО.

    «Это шаги перед тем, как будет открыто для нас членство в ЕС, членство в НАТО. Но для этого мы должны с вами совместно, настойчиво и эффективно поработать — для того, чтобы соответствовать критериям», — подчеркнул президент.

    Ранее сообщалось, что службу внешней разведки Украины возглавил экс-глава миссии при НАТО.

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    Автор: Алексей Громов
    #украина #порошенко #ес
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