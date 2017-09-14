Порошенко рассказал, что Киев должен сделать для получения членства в ЕС и НАТО

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Киев, 14 сентября. Украинский президент Петр Порошенко рассказал, каким образом киевские власти намерены углублять сотрудничество с Евросоюзом.

Свое заявление глава Украины сделал во время встречи с представителями бизнеса в Киеве, сообщает РИА Новости. Порошенко твердо уверен, что стране необходимо войти в шенгенский союз, в таможенный европейский союз, в единый энергетический союз и стать членом единого авиационного пространства.

Все эти шаги нужно сделать Киеву перед членством в ЕС и НАТО.

«Это шаги перед тем, как будет открыто для нас членство в ЕС, членство в НАТО. Но для этого мы должны с вами совместно, настойчиво и эффективно поработать — для того, чтобы соответствовать критериям», — подчеркнул президент.

Ранее сообщалось, что службу внешней разведки Украины возглавил экс-глава миссии при НАТО.