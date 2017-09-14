Лаврентьев рассказал, когда состоится новая встреча по Сирии в Астане

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Москва, 14 сентября. Следующие переговоры по Сирии в Астане могут пройти в конце октября. Не исключено, что в них будут участвовать новые страны-наблюдатели. Об этом заявил специальный представитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев.

«Вполне возможно, что на следующих встречах, которые могут состояться в конце октября, мы увидим новых наблюдателей», — уточнил он.

Ранее МИД Казахстана сообщил о прибытии всех участников переговоров в Астане по сирийскому вопросу. На «Астану-6» прибыли, в том числе, 24 представителя сирийской вооруженной оппозиции.