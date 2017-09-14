Сирия: Минобороны РФ опубликовало фото полета новейшего Миг-29СМТ в Хмеймиме

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Хмеймим, 14 сентября. Военное ведомство России отправило в Сирию четыре новейших истребителя МиГ-29СМТ.

В Сети появились новые фотографии «обкатки» истребителей МиГ-29СМТ на авиабазе ВКС РФ в Сирии. В данный момент самолеты выполняют полеты над Хмеймимом.

Ранее сообщалось, что новейшие истребители пройдут испытания в реальных боевых условиях. Максимальное количество пилотов должно подняться в воздух на данной машине для полного раскрытия потенциала Миг-29СМТ.