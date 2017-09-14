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Экономика
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Сирия: Минобороны РФ опубликовало фото полета новейшего Миг-29СМТ в Хмеймиме
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    Сирия: Минобороны РФ опубликовало фото полета новейшего Миг-29СМТ в Хмеймиме

    15:19  14 Сентября 2017
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    Сирия: Минобороны РФ опубликовало фото полета новейшего Миг-29СМТ в Хмеймиме

    Хмеймим, 14 сентября. Военное ведомство России отправило в Сирию четыре новейших истребителя МиГ-29СМТ.

    В Сети появились новые фотографии «обкатки» истребителей МиГ-29СМТ на авиабазе ВКС РФ в Сирии. В данный момент самолеты выполняют полеты над Хмеймимом.

    Ранее сообщалось, что новейшие истребители пройдут испытания в реальных боевых условиях. Максимальное количество пилотов должно подняться в воздух на данной машине для полного раскрытия потенциала Миг-29СМТ.

    Сирия: Минобороны РФ опубликовало фото полета новейшего Миг-29СМТ в Хмеймиме

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    Автор: Алексей Громов
    #сирия #хмеймим #вкс рф #миг-29смт
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