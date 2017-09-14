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Поклонская рассказала о «папарацци», сфотографировавшем ее с Учителем
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    Поклонская рассказала о «папарацци», сфотографировавшем ее с Учителем

    15:58  14 Сентября 2017  /обновлено: 18:09  14 Сентября 2017
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    Поклонская рассказала о «папарацци», сфотографировавшем ее с Учителем

    Москва, 14 сентября. Депутат Госдумы Наталья Поклонская подтвердила корреспонденту Федерального агентства новостей, что встречалась с режиссером Алексеем Учителем на торжественном мероприятии в Кремле 12 июня. Она уточнила, что один из гостей, не имевший отношения к прессе, сделал фото их встречи. 

    Ранее было опубликовано фото встречи режиссера Учителя и депутата Поклонской. Снимок разместил ТАСС на своей странице в Facebook.

    В агентстве не уточнили, где, при каких обстоятельствах и кем была сделана фотография встречи Учителя и Поклонской. Однако в СМИ сразу появились предположения, что режиссера и главную противницу «Матильды» сняли в Москве во время празднования Дня России.

    Поклонская подтвердила корреспонденту Федерального агентства новостей, что снимок был сделан на торжественном мероприятии в Кремле 12 июня. Она уточнила, что их с Учителем снял один из гостей, не имевший отношения к прессе. 

    «Я поинтересовалась, зачем ему нас фотографировать, на что он отшутился. Теперь я понимаю, зачем. Кто этот папарацци, я говорить не буду, поскольку с моей стороны это будет некорректно», — сказала она.

    Депутат добавила, что раскрытие имени фотографа может повлечь абсурдные обвинения, «в том числе в подрыве репутации возглавляемого им ведомства». 

    Отметим, что Учитель в июне сообщал об «исторической встрече» с Поклонской, во время которой он предлагал народной избраннице посмотреть нашумевшую «Матильду». Однако депутат наотрез отказалась это делать.

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    Автор: Борис Любимова
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