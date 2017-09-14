Поклонская рассказала о «папарацци», сфотографировавшем ее с Учителем

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Москва, 14 сентября. Депутат Госдумы Наталья Поклонская подтвердила корреспонденту Федерального агентства новостей, что встречалась с режиссером Алексеем Учителем на торжественном мероприятии в Кремле 12 июня. Она уточнила, что один из гостей, не имевший отношения к прессе, сделал фото их встречи.

Ранее было опубликовано фото встречи режиссера Учителя и депутата Поклонской. Снимок разместил ТАСС на своей странице в Facebook.

В агентстве не уточнили, где, при каких обстоятельствах и кем была сделана фотография встречи Учителя и Поклонской. Однако в СМИ сразу появились предположения, что режиссера и главную противницу «Матильды» сняли в Москве во время празднования Дня России.

Поклонская подтвердила корреспонденту Федерального агентства новостей, что снимок был сделан на торжественном мероприятии в Кремле 12 июня. Она уточнила, что их с Учителем снял один из гостей, не имевший отношения к прессе.

«Я поинтересовалась, зачем ему нас фотографировать, на что он отшутился. Теперь я понимаю, зачем. Кто этот папарацци, я говорить не буду, поскольку с моей стороны это будет некорректно», — сказала она.

Депутат добавила, что раскрытие имени фотографа может повлечь абсурдные обвинения, «в том числе в подрыве репутации возглавляемого им ведомства».

Отметим, что Учитель в июне сообщал об «исторической встрече» с Поклонской, во время которой он предлагал народной избраннице посмотреть нашумевшую «Матильду». Однако депутат наотрез отказалась это делать.