Квантовый ИИ: эксперт рассказал, как Россия приближает новую промышленную революцию

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Квантовые компьютеры могут быть использованы не только для проведения сложнейших вычислений, но и для создания уникальных систем машинного обучения и искусственного разума. Об этом говорится в статье российского «Сколтеха», опубликованной журналом Nature. Сейчас мы находимся на пороге новой технической революции, заявил корреспонденту Федерального агентства новостей эксперт в области информационной безопасности Александр Власов.

По словам сотрудника Сколковского института науки и технологий в области квантовой физики, Якоба Биамонте, растущий объем информации, вырабатываемой и используемой человечеством в повседневной жизни, заставляет программистов, инженеров и физиков искать новые способы ее обработки. При этом самые большие надежды возлагаются на создание искусственного интеллекта, способного работать с большими данными.

В настоящее время ученые «Сколтеха» и их зарубежные коллеги пытаются сформулировать «дорожную карту» развития систем машинного обучения на базе квантовых компьютеров. Для этого инженеры проанализировали то, как различные алгоритмы, используемые сегодня в работе систем искусственного интеллекта, могут быть ускорены, если перевести их с языка «обычных» компьютеров на язык их квантовых аналогов.

«О квантовом компьютинге, о конце эры силикона, кремния и переходе на оптику в компьютерах говорят уже лет 20. Первые 10 лет это всем казалось научной фантастикой, а сейчас мы фактически стоим на пороге компьютерной революции. Что такое ИИ, о котором нам все время рассказывают? Это фактически возможность по определенному алгоритму перебирать кучу комбинаций и задавать не жесткие связи «если — то», а задавать вариативные сценарии, при помощи которых компьютер мог выбирать лучшую альтернативу из имеющихся хороших», — объясняет Власов принцип работы ИИ.

Собеседник ФАН утверждает, что будущее за ИИ, созданным на основе квантовых компьютеров. Дело в том, что квантовые вычислительные машины по быстродействию максимально приближены к работе человеческого мозга.

«И туда действительно можно загнать кучу связей, позволяющих создавать прогнозы. Да, у ИИ не будет человеческой интуиции, не будет способности совершать необдуманные поступки, рожать прорывные идеи. Я думаю, что лет через 5-10 мы сможем увидеть результат такой кооперации. Интернациональный коллектив «Сколтеха» позволит ускорить движение в данном направлении», — продолжает эксперт.

Власов поясняет, что новые вычислительные системы могут ускорить работу фактически всех существующих алгоритмов и операций, начиная от молекулярного, финансового моделирования и криптографии, заканчивая прогнозированием погоды, развитием физики частиц и разработкой новых технологий практически во всех сферах жизнедеятельности человека.

«Президент Владимир Путин правильно говорил 1 сентября. Создание настоящего ИИ станет переворотом, сравни первой промышленной революции или изобретению колеса. Нам нужно работать в этой сфере, надо приближать новую техническую революцию», — заключил специалист по информационной безопасности.

Напомним, 1 сентября миллионы российских школьников увидели телевизионное обращение президента России Владимира Путина, который заявил что «искусственный интеллект — это будущее не только России, это будущее всего человечества. А тот, кто станет лидером в этой сфере, будет властелином мира».