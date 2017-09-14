В Госдуме ответили на предложение США разместить миротворцев ООН на границе с Украиной

В Избранное

Москва, 14 сентября. Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков прокомментировал призыв Госдепа США разместить миротворцев ООН на границе России и Украины.

«С таким же удовольствием Госдеп США мог предложить разместить вооружённые силы миротворцев на границе Украины и Польши, Белоруссии и России, России и Китая, Китая и Индии», — заявил он в беседе с RT.

Новиков также подчеркнул, что не видит смысла ставить миротворцев на границе России и Украины, поскольку эти государства не ведут между собой войну и не являются сторонами конфликта.

По словам представителя Госдумы, миротворческий контингент ООН необходимо ставить на линии разграничения ДНР и ЛНР с одной стороны и Украины — с другой.

Ранее сообщалось, что ЛНР отвергла идею размещения миротворцев ООН на границе с Россией: эксперт объяснил почему.