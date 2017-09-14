Донбасс: пьяный солдат ВСУ на грузовике насмерть переехал сослуживца

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Луганск, 14 сентября. В Донбассе пьяный военнослужащий ВСУ за рулем грузовика «Урал» переехал спавшего под колесом автомобиля сослуживца. Об этом сообщает Луганский информационный центр со ссылкой на заявление официального представителя Народной милиции ЛНР подполковника Андрея Марочко.

По его словам, инцидент произошел во втором батальоне 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Так, во время распития алкоголя один из бойцов сел за руль грузовика, чтобы съездить в магазин в населенном пункте Старый Айдар за спиртным.

«При начале движения он не заметил спящего под колесом своего товарища-собутыльника и переехал его», — отметил Марочко.

Пострадавший получил тяжелый травмы, в результате которых скончался. Виновник случившегося скрылся в неизвестном направлении, испугавшись наказания.

Марочко добавил, что в настоящее время представители Минобороны Украины проводят проверку по факту инцидента, ведется розыск беглеца.

Напомним, ранее военнослужащий украинской армии был ранен в ногу в ходе пьяного конфликта.