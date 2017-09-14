Путин отметил укрепление сотрудничества России и Киргизии по всем направлениям

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Сочи, 14 сентября. Укрепление сотрудничества между Россией и Киргизией происходит практически по всем направлениям. Об этом в четверг заявил президент России Владимир Путин во время встречи со своим киргизским коллегой Алмазбеком Атамбаевым.

«У нас встречи проходят регулярно. Это хорошо, потому что нам всегда есть о чем поговорить. Объем наших отношений и взаимодействия растет. Поэтому всегда есть актуальные вопросы, которые требуют обсуждения», — отметил он.

По словам Путина, укрепление экономического сотрудничества между двумя странами ускорилось после того, как Киргизия присоединилась к ЕврАзЭС.