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Путин наградил учительницу из Оренбургской области медалью за спасение ребенка
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    Путин наградил учительницу из Оренбургской области медалью за спасение ребенка

    18:00  14 Сентября 2017
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    Путин наградил учительницу из Оренбургской области медалью за спасение ребенка

    Оренбург, 14 сентября. Президент Путин подписал указ о награждении учительницы из Оренбургской области Клавдии Кондрашовой наградой за спасение маленького ребенка. 

    Свой подвиг женщина совершила еще в прошлом сентябре. Полуторагодовала девочка Лиза из села Малый Сурмет оступилась на краю пруда и ушла под воду. Когда мать хватилась ее, девочка, не подавая признаков жизни, находилась в нескольких метрах от берега. На крик соседки бросилась учительница-пенсионерка Кондрашова, которая, не умея плавать и страдая от проблем со здоровьем, в чем была бросилась в воду.

    «В тот момент я ни о чем не думала. Главное было успеть спасти ребенка. Я очень испугалась за девочку», — рассказывает учительница. 

    С риском для собственной жизни пенсионерка вытащила ребенка из воды, после чего смогла спасти ей жизнь, проведя реанимационные мероприятия. Президент Владимир Путин подписал указ о награждении смелой женщины медалью «За спасение погибавших».

    Путин наградил учительницу из Оренбургской области медалью за спасение ребенка

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    Автор: Валентин Меликов
    #путин
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