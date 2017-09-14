Путин наградил учительницу из Оренбургской области медалью за спасение ребенка

В Избранное

Оренбург, 14 сентября. Президент Путин подписал указ о награждении учительницы из Оренбургской области Клавдии Кондрашовой наградой за спасение маленького ребенка.

Свой подвиг женщина совершила еще в прошлом сентябре. Полуторагодовала девочка Лиза из села Малый Сурмет оступилась на краю пруда и ушла под воду. Когда мать хватилась ее, девочка, не подавая признаков жизни, находилась в нескольких метрах от берега. На крик соседки бросилась учительница-пенсионерка Кондрашова, которая, не умея плавать и страдая от проблем со здоровьем, в чем была бросилась в воду.

«В тот момент я ни о чем не думала. Главное было успеть спасти ребенка. Я очень испугалась за девочку», — рассказывает учительница.

С риском для собственной жизни пенсионерка вытащила ребенка из воды, после чего смогла спасти ей жизнь, проведя реанимационные мероприятия. Президент Владимир Путин подписал указ о награждении смелой женщины медалью «За спасение погибавших».