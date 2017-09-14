«Зенит» планирует зимой пригласить Аршавина

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Санкт-Петербург, 14 сентября. По информации Федерального агентства новостей, «Зенит» планирует пригласить Андрея Аршавина по окончании его контракта с «Кайратом».

По словам источника, речь идет об административной работе, если 36-летний футболист примет решение завершить игровую карьеру и не станет продлевать действующее соглашение с казахстанским клубом.

При этом отмечается, что для самого Аршавина приоритетом будет продолжение карьеры.

Аршавин — воспитанник петербургского футбола, выступал за «Зенит» с 1999 (дебют за основной состав состоялся в 2000 году — Прим. ФАН) по 2008 и с 2013 по 2015 года.

За «Кайрат» обладатель бронзовых медалей Евро-2008 играет с марта 2016 года — контракт был подписан по схеме «1+1», и в конце минувшего года пункт о пролонгации был активирован.