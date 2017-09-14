Сирия новости 14 сентября 16.30: шесть бойцов РПК убито ИГ в Ракке, ССА ведет бои с ИГ* в Дамаске

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Сирия, 14 сентября. Снайперы ИГ убили в Ракке шестерых бойцов РПК, в Дамаске ССА ведет бои с ИГ, YPG принудительно мобилизовали четырех жителей Хасаки. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: наносят удары по ИГ в Дейр эз-Зоре.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: противостоят боевикам в Дамаске и Алеппо, при поддержке ВКС РФ продвигаются в Дейр эз-Зоре.

«Исламское государство»: убило шесть бойцов РПК в Ракке, теряет позиции в Дейр эз-Зоре.

Сирийская свободная армия (ССА): ведет бой с террористами ИГ в Дамаске.

«Тахрир аш-Шам»: противостоит САА в Алеппо.

Курды: продолжают зачистку Ракки от ИГ, арестовали четырех жителей Хасаки для принудительной мобилизации.

Провинция Дамаск

Информационное агентство Damascus Now сообщает на своей странице в Facebook (@dimashq.now), что в районе города Яльда и лагеря Ярмук на юге провинции Дамаск зафиксировано столкновение между Сирийской свободной армией (ССА) и террористами «Исламского государства». По данным информационного агентства в бою с радикальными исламистами ИГ ССА потеряло одного из своих боевиков, еще несколько членов «свободной армии» получили ранения.

Боевики вооруженной оппозиции обстреляли расположения Сирийской арабской армии (САА) в районе города Арбин, сообщает Barada News. В результате военного столкновения погибло несколько бойцов сирийской армии. Кроме того, Qasioun News передает, что САА продолжает обстрел укрепрайонов боевиков в районе Джобар.

Провинция Алеппо

Сирийская арабская армия (САА) ведет обстрел позиций боевиков в районе населенного пункта Расм Аль Ис на юге Алеппо. Об этом пишет военный источник в Twitter (@iraqsunahnews). Также сирийская армия открыла огонь по зонам дислокации группировок радикальной оппозиции в окрестностях деревень Анадан, Хретан, Хайан и Кафр Хамра. Обстрел со стороны правительственной армии в этих районах зафиксировало информагентство Barada News.

Ранее сообщалось, что в противостоянии с группировкой «Тахрир аш-Шам» на севере провинции Алеппо Сирийская арабская армия (САА) заблокировала один из важнейших путей снабжения сторонников «Джебхат ан-Нусры»*. В свою очередь боевики взяли в плен несколько солдат САА.

Провинция Дейр эз-Зор

ВКС России и сирийские ВВС наносят точечные удары по зонам дислокации террористов «Исламского государства» в провинции Дейр эз-Зор. Barada News пишет, что авиация союзников наносит удары по ИГ в районе деревни Хашам на востоке региона. В то же самое время Damascus Now публикует в своем Twitter (@now_damascus) сведения о бомбардировке ВКС РФ укрепрайонов исламистов в кварталах Аль-Багилии.

Благодаря воздушному прикрытию ВКС РФ Сирийская арабская армия (САА) активно продвигается в городе Дейр эз-Зор. По сообщению военного источника в Twitter (@Syriakm) сирийская армия взяла под контроль Катибат Дамин и водную станцию в районе Аль Марийа. Кроме того подразделения армии САР освободили от ИГ университетский городок и глубоко продвинули линию обороны радикальных исламистов в районе Аль-Багилия на севере Дейр эз-Зора.

Провинция Ракка

В административном центре провинции Ракка продолжаются ожесточенные бои между Демократическими силами Сирии (SDF) и курдскими Отрядами народного ополчения (YPG) с одной стороны и террористами «Исламского государства» с другой. Местный источник в Twitter (@soheb1199) сообщает, что в настоящее время в эпицентре боевых действий находится мечеть Аль Фаваз на улице Таль Абьяд. Другой местный источник пишет в своем аккаунте в Twitter (@TABEEB_ALFALASF) что в боях на улице Таль Абьяд снайперами ИГИЛ* было убито шесть бойцов Рабочей партии Курдистана (РПК).

По данным военного источника в Twitter (@al_moghared) бойцы SDF, патрулирующие зачищенные от ИГ районы Ракки, обнаружили склад ракет «Исламского государства». Кроме того в освобожденных частях города участницы курдских Отрядов женской самообороны (YPJ) установили флаги своего подразделения.

Провинция Хасака

Полиция курдских Отрядов народной самообороны (YPG) арестовала четырех молодых людей на рынке в деревне Рас Аль Аин для дальнейшей принудительной мобилизации. Об этом сообщает местный источник в Twitter (@soheb1199).

Ранее сообщалось, что во время продвижения Демократических сил Сирии (SDF) к провинции Дейр эз-Зор на шоссе Аль-Хафари произошло столкновение между курдскими бойцами и террористами «Исламского государства». В результате боевых действий SDF потеряли четверых бойцов. Напомним, курдские Демократические силы Сирии (SDF) и Отряды народной самообороны (YPG) продвигаются из провинции Хасака к городу Дейр эз-Зор, где в настоящее время происходит противостояние между сирийской армией, поддерживаемой ВКС РФ, и «Исламским государством»*.

Ирак

Местный источник в провинции Дияла сообщает в своем аккаунте в Twitter (@newssd11), что в районе Баакуба под минометным обстрелом террористов ИГ погибло четыре солдата иракской армии. Также в районе Ас Саадия 5-й полк армии Ирака обнаружили склад боеприпасов «Исламского государства». Об этом пишет военный Twitter-канал (@HewarMaftuh2).

На севере провинции Багдад при внезапном нападении террористов ИГ на расположения правительственных войск было убито 13 солдат армии Ирака. По данным военного источника в Twitter (@newssd11) столкновение произошло в районе Аль Мхешат неподалеку от города Баляд.

* Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)