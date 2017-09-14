Пластиковые купюры с портретом Джейн Остин выпустили в Великобритании

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Лондон, 14 сентября. Банкноту с портретом Джейн Остин ввели в обращение в Великобритании. Номинал купюры — 10 фунтов.

Новые британские деньги созданы из полимерных материалов, сообщает ТАСС. Представители Банка Англии считают, что наличность из пластика прослужит дольше бумажной и подделать ее будет труднее.

Кроме этого, «десятки» — первые банкноты с тактильными элементами, которые разработаны для поддержки слепых и слабовидящих людей. На новых 10-ти фунтовых купюрах Банк Англии решил не просто поместить изображение Джейн Остин, но и напечатать фразу из ее известного романа «Гордость и предубеждение»: «Говоря откровенно, я не знаю удовольствий, подобных чтению».