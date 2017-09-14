Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск
Закрыть
Экономика
Эксперты рассказали, к чему приведет отказ России признавать криптовалюту
Весь мир
Пластиковые купюры с портретом Джейн Остин выпустили в Великобритании
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Пластиковые купюры с портретом Джейн Остин выпустили в Великобритании

    15:48  14 Сентября 2017
    46

    Новые пластиковые купюры выпустили в Великобритании

    Лондон, 14 сентября. Банкноту с портретом Джейн Остин ввели в обращение в Великобритании. Номинал купюры — 10 фунтов.

    Новые британские деньги созданы из полимерных материалов, сообщает ТАСС. Представители Банка Англии считают, что наличность из пластика прослужит дольше бумажной и подделать ее будет труднее.

    Кроме этого, «десятки» — первые банкноты с тактильными элементами, которые разработаны для поддержки слепых и слабовидящих людей. На новых 10-ти фунтовых купюрах Банк Англии решил не просто поместить изображение Джейн Остин, но и напечатать фразу из ее известного романа «Гордость и предубеждение»: «Говоря откровенно, я не знаю удовольствий, подобных чтению».

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Алексей Громов
    #англия #деньги #фунт #банк англии
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017 2977

        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        18:21 13 Сентября 2017
        3390

        На многотысячном соборе русофилов в Болгарии митрополит освятил флаг ДНР

        14:06 11 Сентября 2017
        5030

        Митинг возле НБУ: Коммунальные платежи – 2800 гривен, а зарплата рабочего – 3500

        13:44 11 Сентября 2017
        8806

        Очередной «разведчик ВСУ» взорван в Киеве - ему оторвало голову

        20:38 8 Сентября 2017
        29145
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Сирия: подлодки ВМФ РФ нанесли удар крылатыми ракетами «Калибр» по объектам ИГ

        Сирия: подлодки ВМФ РФ нанесли удар крылатыми ракетами «Калибр» по объектам ИГ

        14:37   14 Сентября 2017
        2581
        Со мной не нужно искать компромисса: Поклонская прокомментировала «историческое» фото с Учителем

        Со мной не нужно искать компромисса: Поклонская прокомментировала «историческое» фото с Учителем

        14:14   14 Сентября 2017
        6563
        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11   14 Сентября 2017
        2977
        Это попытка давить на Россию: эксперт о запрете антивируса Касперского в США

        Это попытка давить на Россию: эксперт о запрете антивируса Касперского в США

        10:26   14 Сентября 2017
        1463