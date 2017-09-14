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Пушкина просит Чайку проверить православный портал, выступивший против «Матильды»
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    Пушкина просит Чайку проверить православный портал, выступивший против «Матильды»

    15:04  14 Сентября 2017
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    Пушкина просит Чайку проверить православный портал, выступивший против «Матильды»

    Москва, 14 сентября. Депутат Госдумы Оксана Пушкина направила депутатский запрос генпрокурору РФ Юрию Чайке с просьбой организовать проверку православного портала «Русская народная линия», выступающего против показа фильма Алексея Учителя «Матильда».

    Поводом для запроса послужила статья редакции портала «Фонтанке не дают покоя лавры «Шарли Эбдо?», в которой высказывается резкое неприятие создания и проката фильма «Матильда» и критики СМИ в адрес депутата Госдумы Натальи Поклонской. По мнению Пушкиной, авторы статьи на «РНЛ» пытались запугать журналистов и возбудить ненависть к критикам Поклонской и религиозной идеологии, которую она поддерживает. 

    Пушкина просит Генпрокуратуру сообщить, какие меры принимаются для предотвращения и раскрытия преступлений на религиозной почве, и организовать проверку представителей «РНЛ» на наличие экстремистской деятельности.

    Пушкина просит Чайку проверить православный портал, выступивший против «Матильды»

    Пушкина просит Чайку проверить православный портал, выступивший против «Матильды»

    Пушкина просит Чайку проверить православный портал, выступивший против «Матильды»

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    Автор: Борис Любимов
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