Пушкина просит Чайку проверить православный портал, выступивший против «Матильды»

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Москва, 14 сентября. Депутат Госдумы Оксана Пушкина направила депутатский запрос генпрокурору РФ Юрию Чайке с просьбой организовать проверку православного портала «Русская народная линия», выступающего против показа фильма Алексея Учителя «Матильда».

Поводом для запроса послужила статья редакции портала «Фонтанке не дают покоя лавры «Шарли Эбдо?», в которой высказывается резкое неприятие создания и проката фильма «Матильда» и критики СМИ в адрес депутата Госдумы Натальи Поклонской. По мнению Пушкиной, авторы статьи на «РНЛ» пытались запугать журналистов и возбудить ненависть к критикам Поклонской и религиозной идеологии, которую она поддерживает.

Пушкина просит Генпрокуратуру сообщить, какие меры принимаются для предотвращения и раскрытия преступлений на религиозной почве, и организовать проверку представителей «РНЛ» на наличие экстремистской деятельности.