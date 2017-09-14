Жители Омска пришли в шок от ремонта «убитых» дорог картошкой

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Омск, 14 сентября. Жители Омска высмеяли чиновников за «картофельные нанотехнологии», которые власти применили при ремонте «убитых» дорог. Фото выбоин и ям, засыпанных картошкой, активно обсуждают в соцсетях.

Один из горожан опубликовал фото последствий «картофельного ремонта» возле дома 118 на улице 50 лет Октября.

«В Омске-картошкой.На Дальнем Востоке-рыбой.В Краснодаре-пшеницей и помидорами.У кого что в избытке,тем пусть и засыпают-дешевле», — смеются пользователи в соцсетях.

Как отмечает портал «Ура.ру», оригинальный подход к дорожному ремонту демонстрировали ранее на Урале. Так, в городе Невьянске яму на дороге засыпали битой посудой, а в Ирбите выбоины «залатали» кирпичами.