Оппозиция Сирии может создать единую делегацию на переговорах в Женеве

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Москва, 14 сентября. Советник спецпредставителя генсека ООН по Сирии Стаффана Де Мистуры Виталий Наумкин сообщил, что оппозиция Сирии может создать единую делегацию на предстоящем раунде переговоров в Женеве.

Так, отвечая на вопрос РИА Новости, существует ли возможность создания единой делегации сирийской оппозиции на предстоящих переговорах в Женеве, Наумкин сказал: «Возможность есть».

Напомним, ранее сообщалось, что делегация вооруженной сирийской оппозиции может встретиться 14 сентября с представителями США, Великобритании и Франции в рамках переговоров по САР в Астане.