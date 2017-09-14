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Сирия: подлодки ВМФ РФ нанесли удар крылатыми ракетами «Калибр» по объектам ИГ
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    Сирия: подлодки ВМФ РФ нанесли удар крылатыми ракетами «Калибр» по объектам ИГ

    14:37  14 Сентября 2017  /обновлено: 14:50  14 Сентября 2017
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    Сирия: подлодки ВМФ РФ нанесли удар крылатыми ракетами «Калибр» по объектам ИГ

    Москва, 14 сентября. Подлодки «Великий Новгород» и «Колпино» из подводного положения нанесли удар крылатыми ракетами «Калибр» по объектам ИГ* (запрещена в России) в Сирии. Об этом сообщает министерство обороны РФ. 

    По данным ведомства, 14 сентября подлодки «Великий Новгород» и «Колпино» нанесли удар крылатыми ракетами «Калибр» по объектам экстремистской группировки «Исламское государство»* (деятельность запрещена в России) в Сирии. 

    Отмечается, что мишенями ракет «Калибр» стали пункты управления, а также узлы связи, склады вооружения террористов в подконтрольных им территориях в районах сирийского Дейр эз-Зора.

    В ведомстве уточнили, что по целям ИГИЛ* было выпущено семь крылатых ракет «Калибр».

     

     

     

     

    * Организация запрещена на территории РФ.

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    Автор: Дана Балан
    #сирия #игил #минобороны рф #дейр эз-зор #колпино #калибры
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