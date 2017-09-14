Сирия: подлодки ВМФ РФ нанесли удар крылатыми ракетами «Калибр» по объектам ИГ

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Москва, 14 сентября. Подлодки «Великий Новгород» и «Колпино» из подводного положения нанесли удар крылатыми ракетами «Калибр» по объектам ИГ* (запрещена в России) в Сирии. Об этом сообщает министерство обороны РФ.

По данным ведомства, 14 сентября подлодки «Великий Новгород» и «Колпино» нанесли удар крылатыми ракетами «Калибр» по объектам экстремистской группировки «Исламское государство»* (деятельность запрещена в России) в Сирии.

Отмечается, что мишенями ракет «Калибр» стали пункты управления, а также узлы связи, склады вооружения террористов в подконтрольных им территориях в районах сирийского Дейр эз-Зора.

В ведомстве уточнили, что по целям ИГИЛ* было выпущено семь крылатых ракет «Калибр».

* Организация запрещена на территории РФ.