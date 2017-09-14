Трезвая оценка противника: эксперт объяснил, зачем Столтенбергу посол РФ при НАТО

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс видит пользу от присутствия посла России при блоке в Брюсселе.

Политолог, независимый аналитик, советник президента России по политическим вопросам в 1991–1993 гг Сергей Станкевич в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей отметил, что представители военно-политического блока «начали трезветь».

«В НАТО по определению присутствует некоторый реализм, потому что худшая ошибка, которую могут совершить люди в погонах, это неверно оценивать партнера, которого в своих документах они называют противником», — комментирует для ФАН Сергей Станкевич.

По словам Столтенберга, вопрос о присутствии российского дипломатического представителя в Брюсселе на заседаниях НАТО не затрагивали.

«России предстоит решать, на каком уровне она хочет быть представленной при НАТО, — добавил Столтенберг. — Я думаю, что присутствие российского посла здесь продемонстрировало бы свою пользу».

Генсек Североатлантического альянса при этом добавил, что российский постпред при НАТО Александр Грушко — очень опытный посол. Столтенберг отметил, что диалог с Россией крайне важен даже при наличии разногласий.

«Оценка противника — это первый шаг к поражению, и люди в погонах это понимают. Трезвость в этих оценках наступает. Обсуждать нужно не только то, что сближает. Просто необходимо обсуждать разногласия и противоречия, — подчеркивает собеседник ФАН Сергей Станкевич. — С военным блоками обсуждать конфликты и противоречия даже важнее, чем общие позиции. Нужно только поприветствовать это трезвое и прагматичное заявление. Думаю, что со стороны России последует понимание и согласие. Ни одну площадку не нужно сдавать по собственной инициативе и ни от одного из каналов коммуникаций не стоит отказываться, тем более от такого важного, как позиция России при НАТО в столь серьезное и напряженное время, которое мы все переживаем. Мы не отказываемся. Хотя есть много желающих, которые подталкивают Россию, чтобы она удалилась, хлопнув дверью».

Отношения между Россией и Североатлантическим альянсом были установлены в 1991 году. В марте 2014 года они серьезно пошатнулись: присоединение Крыма к российской территории было оценено генсеком блока Андерсом Фог Расмуссеном как угроза суверенитету Украины и европейской безопасности. Уже 1 апреля на встрече глав МИД стран-членов НАТО было решено в одностороннем порядке приостановить все виды гражданского и военного сотрудничества с Россией. В сентябре 2014 года РФ впервые после окончания холодной войны не была приглашена на саммит альянса.