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СМИ узнали о причастности ИГ к звонкам с угрозами минирования в России
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    СМИ узнали о причастности ИГ к звонкам с угрозами минирования в России

    14:38  14 Сентября 2017
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    СМИ узнали о причастности ИГ к звонкам с угрозами минирования в России

    Москва, 14 сентября. Массовую волну звонков по России с угрозами заминирования ТЦ, школ и других объектов инициировали из-за рубежа лица, связанные с террористической организацией ИГ*. Об этом заявил источник в правоохранительных органах. 

    Кроме того, собеседник РИА Новости отметил, что организаторы и исполнители «минирования» объектов в РФ активно пользуются шифрованной перепиской в мессенджерах, а также IP-телефонию. Это затрудняет расследование, но оперативно-разыскные и следственные действия продолжаются, все звонившие будут объявлены в международный розыск.

    При этом в ФСБ данную информацию не стали комментировать, однако и не опровергли ее.

    Напомним, группировка ИГ запрещена в России по решению Верховного суда РФ.


     

    * Организация запрещена на территории РФ.

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    Автор: Ярослава Замысловатова
    #иг #звонки #заминирование
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