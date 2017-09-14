СМИ узнали о причастности ИГ к звонкам с угрозами минирования в России

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Москва, 14 сентября. Массовую волну звонков по России с угрозами заминирования ТЦ, школ и других объектов инициировали из-за рубежа лица, связанные с террористической организацией ИГ*. Об этом заявил источник в правоохранительных органах.

Кроме того, собеседник РИА Новости отметил, что организаторы и исполнители «минирования» объектов в РФ активно пользуются шифрованной перепиской в мессенджерах, а также IP-телефонию. Это затрудняет расследование, но оперативно-разыскные и следственные действия продолжаются, все звонившие будут объявлены в международный розыск.

При этом в ФСБ данную информацию не стали комментировать, однако и не опровергли ее.

Напомним, группировка ИГ запрещена в России по решению Верховного суда РФ.





* Организация запрещена на территории РФ.