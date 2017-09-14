САА при поддержке ВКС РФ освободила от ИГИЛ нефтяные месторождения около Дейр эз-Зора

В Избранное

Дейр эз-Зор, 14 сентября. ВКС РФ поддержали наступление сирийской армии на позиции «Исламского государства»* около нефтяных месторождений Дейр эз-Зора.

Военные источники в Сирии сообщают, что правительственным войскам САР при воздушной поддержке российской авиации удалось зачистить от боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) нефтяные месторождения, расположенные около города Дейр эз-Зор.

Источник отмечает, что контроль САА установлен также над газоочистительным заводом в районе административного центра провинции. Ранее сообщалось, что САА при поддержке ВКС РФ освободила от боевиков «Халифата» район Аль-Багилия.

* Организация запрещена на территории РФ.