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Экономика
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Россия
Росрыболовство сократило количество судов для вылова крабов
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    Росрыболовство сократило количество судов для вылова крабов

    14:55  14 Сентября 2017
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    Росрыболовство сократило количество судов для вылова крабов

    Санкт-Петербург, 14 сентября. Краба из российских территориальных вод теперь будет добывать ограниченное число судов. На Дальнем Востоке вылов морского деликатеса разрешат 30 судам, а в области Северного бассейна — шести-десяти. Об этом ФАН рассказал руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков.

    По его словам, в ведомстве договорились, как регулировать выдачу инвестиционных квот для модернизации крабового рыболовного флота страны.

    «Мы ограничим количество судов на Дальнем Востоке и в Северном бассейне, — заявил Шестаков на Международном рыбопромышленном форуме в Петербурге. — У судна есть объем вылова, который может оказаться нерентабельным для экономической эксплуатации, так что если мы построим много краболовов, то они получат маленькую квоту — мы их спровоцируем на браконьерство».

    В Росрыболовстве определили жесткие требования к оборудованию на краболовах: в обязательном порядке на них будут электронные весы и системы видеонаблюдения в режиме 24 часа. Что касается браконьерства, то основные незаконные выловы в России идут во время лососевой путины и нереста осетровых, рассказал Шестаков.

    «По лососю потери мы оцениваем в 10–15%, а вот по осетровым браконьерство если не сводит на «нет», то практически равно объему, которое воспроизводит государство, — отметил он. — Здесь нам надо активнее работать с точки зрения каналов сбыта. Перекрыть водоемы мы не в состоянии».

    По словам Шестакова, в ближайшее время МВД России примет предложение Федерального агентства по рыболовству и разрешит полиции утилизировать браконьерский улов до принятия судебного решения. Он также выразил мнение, что это развяжет полиции руки, поскольку сейчас они вынуждены своими силами хранить замороженный улов по полтора года и нести расходы, которые не заложены в их бюджете, или же, опасаясь такой перспективы, закрывать глаза на браконьерскую деятельность.

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    Автор: Евгения Авраменко
    #камчатка #краб
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