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Следствие попросило Басманный суд арестовать замглавы ФСИН Коршунова
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    Следствие попросило Басманный суд арестовать замглавы ФСИН Коршунова

    15:37  14 Сентября 2017
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    Следствие попросило Басманный суд арестовать замглавы ФСИН Коршунова

    Москва, 14 сентября. Следствие намерено ходатайствовать в Басманном суде о заключении под стражу замглавы ФСИН Олега Коршунова, который был задержан накануне в яхт-клубе в Москве. Замглавы ведомства обвиняют в крупномасштабных растратах при строительстве объектов ФСИН.

    «В Басманный суд поступило ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Коршунова Олега Адольфовича, обвиняемого в совершении двух преступлений, предусмотренных части 4 статьи 160 УК РФ — присвоении или растрате, совершенной в особо крупном размере», — сообщила ТАСС представитель Басманного суда Юнона Царева.

     

    Следствие попросило Басманный суд арестовать замглавы ФСИН Коршунова

    Напомним, Коршунову предъявлено обвинение в двух эпизодах растраты в особо крупном размере. Общая сумма ущерба, по версии следствия, составила более 160 миллионов рублей. Дома у замглавы ФСИН прошел обыск, были изъяты крупные денежные суммы в различной валюте.

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    Автор: Валентин Меликов
    #коршунов
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