Медведева поздравили с днем рождения коллеги и лидеры стран СНГ

В Избранное

Москва, 14 сентября. Глава правительства России Дмитрий Медведев получает 14 сентября поздравления с днем рождения от президентов и премьеров стран СНГ, сообщили в пресс-службе российского кабмина.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев по телефону получает поздравления с 52-летием от коллег и глав государств стран СНГ. В сообщении кабмина говорится, что премьера уже поздравили президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, главы правительств Белоруссии, Киргизии, Армении, Казахстана, Узбекистана.

Во время общения по телефону поднимались актуальные темы двусторонних отношений, а также будущие контакты в рамках СНГ, ЕАЭС и Союзного государства России и Белоруссии. Медведев также получил поздравления от руководителей ряда международных организаций. Отметим, что премьер проводит день рождения за работой, ранее он поручил главе финансового ведомства Антону Силуанову подписать мировое соглашение с Exxon по тяжбе вокруг проекта «Сахалин-1».