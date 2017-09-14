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Экономика
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Общество
Медведева поздравили с днем рождения коллеги и лидеры стран СНГ
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    Медведева поздравили с днем рождения коллеги и лидеры стран СНГ

    14:33  14 Сентября 2017
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    Медведева поздравили с днем рождения коллеги и лидеры стран СНГ

    Москва, 14 сентября. Глава правительства России Дмитрий Медведев получает 14 сентября поздравления с днем рождения от президентов и премьеров стран СНГ, сообщили в пресс-службе российского кабмина. 

    Премьер-министр России Дмитрий Медведев по телефону получает поздравления с 52-летием от коллег и глав государств стран СНГ. В сообщении кабмина говорится, что премьера уже поздравили президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, главы правительств Белоруссии, Киргизии, Армении, Казахстана, Узбекистана.

    Во время общения по телефону поднимались актуальные темы двусторонних отношений, а также будущие контакты в рамках СНГ, ЕАЭС и Союзного государства России и Белоруссии. Медведев также получил поздравления от руководителей ряда международных организаций. Отметим, что премьер проводит день рождения за работой, ранее он поручил главе финансового ведомства Антону Силуанову подписать мировое соглашение с Exxon по тяжбе вокруг проекта «Сахалин-1»

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    Автор: Ирина Селезнева
    #дмитрий медведев
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