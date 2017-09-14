Россия в кольце «миротворцев»: эксперт рассказал, как НАТО ответит на учения «Запад-2017»

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Масштабные стратегические учения «Запад-2017» стартовали в четверг в Белоруссии и России. На девяти полигонах — шести белорусских и трех российских — почти 13 тысяч солдат отработают сценарий по обеспечению безопасности Союзного государства.

В Минобороны РФ уже не раз подчеркивали, что все маневры, проводимые в рамках учений, открыты для иностранных наблюдателей и носят исключительно оборонительный характер. Тем не менее на Западе учения «Запад-2017» вызвали панические настроения. По мнению военного аналитика, эксперта общества «Двуглавый орел» Юрия Котенка, нет никаких причин ожидать, что эта истерия сойдет на нет даже после завершения учений.

«Постоянное апеллирование к нашим совместным с белорусской стороной учениям со стороны Запада — это всего лишь повод. По сути, учения «Запад-2017» — достаточно краткосрочное событие. Они преследуют вполне конкретную цель отработки действий союзных сил по обороне и защите наших рубежей в случае военного вторжения. По их программе видно, что учения носят исключительно защитный характер, они проводятся на территории Союзного государства, а значит, являются исключительно внутренним делом РФ и Белоруссии. Тем не менее какой ажиотаж они вызвали в Восточной Европе — в Польше и Прибалтике! Об Украине и говорить не стоит», — заявил эксперт в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей.

Вся эта истерия была поднята не просто так. С ее помощью руководство НАТО пытается убедить мировую общественность в том, что российско-белорусские учения носят не защитный, а наступательный характер. Даже сейчас, когда они уже начались, слышны заявления о том, что все это апробация вторжения в Балтию и на территорию Польши. Естественно, все это позволяет НАТО сделать вид, что он попросту не может не ответить на эти «милитаристские попытки продвижения РФ на Запад».

«Ответ может быть только один — создания пояса «миротворцев», который дугой охватит северо-западные, западные и юго-западные границы России. Конечно, все это очень тревожно. Количество техники и воинских контингентов, которые перебрасывается в Восточную Европу США и их союзниками, стремительно нарастает. Муссируется тема с вводом «голубых касок» на украино-российскую границу. В Румынии уже появились элементы американской системы ПРО. Скоро они появятся в Польше и Прибалтике. Следует понимать, что это не просто защитные системы. Они также могут наносить ракетные удары по территории РФ. Страны Запада предпочитают об этом молчать», — отмечает Котенок.

Учения «Запад-2017» завершатся 20 сентября. Тем не менее это не значит, что воинственная истерия Запада по поводу «российской агрессии» прекратится. Руководство Североатлантического альянса попросту найдет какой-то еще повод обвинить Россию в милитаризме и отправить в Восточную Европу новые войска.