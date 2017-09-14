Шестаков: Российский рыболовный флот вернется в Антарктику в ближайшие годы

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Россия обновит свой рыболовный флот и пополнит его новыми современными судами уже в ближайшие пять-семь лет, чтобы вернуться в воды Антарктики для освоения Мирового океана. Об этом рассказал в первый день работы Международного рыбопромышленного форума в Санкт-Петербурге заместитель министра сельского хозяйства, руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Международный рыбопромышленный форум открылся в Петербурге полуторачасовой дискуссией о рыболовстве в Мировом океане. Взгляды России на освоение Мирового океана и ее планы на развитие собственного рыболовного хозяйства будут подробнее обсуждаться во второй день форума с участием заместителя председателя Правительства РФ Аркадия Дворковича, но кратко о российской стратегии до 2030 года рассказал руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков. В стратегии есть пять основных направлений, и одно из них – это обновление рыболовного флота.

«Оно уже началось: новые суда строятся на отечественных верфях, сейчас есть 16 контрактов, – рассказал Шестаков. – Мы ожидаем 50-60 новых судов в течение ближайших пяти-семи лет, а также построим более 10 рыбоперерабатывающих заводов на Дальнем Востоке и в Северном бассейне. Мы закладываем возможности массового возвращения российского флота в зону Антарктики для добычи ценных видов рыб, для переработки и развития аквакультуры, так что со стороны государства в стратегию закладывается порядка 700 млрд рублей на первый срок реализации до 2025 года, и большая часть этих средств пойдет на строительство новых судов и активное рыболовство в Антарктике».

В дни форума Аркадий Дворкович, Илья Шестаков, а также заместитель руководителя Росрыболовства Петр Савчук примут участие в торжественной церемонии закладки киля рыбопромыслового траулера на территории ОАО «Ленинградский судостроительный завод «Пелла». Новое судно предназначено для ловли донных пород рыб и обработки улова прямо на борту. Для этого на траулере установят морозильный рыбный трюм объемом 1400 кубометров и трюм рыбной муки объемом 230 кубометров. Бортовая фабрика сможет полностью готовить выловленную рыбу к продаже: сортировать, потрошить и готовить филе сразу после получения улова, а также делать заготовки кормового фарша и рыбной муки. Заказывает рыбопромысловый траулер мурманская компания «Мурмансельдь-2».