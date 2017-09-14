Дейр эз-Зор: САА при поддержке ВКС РФ зачистила от ИГИЛ район Аль-Багилия

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Дейр эз-Зор, 14 сентября. Правительственный войска при поддержке российской амиации захватили у « Исламского государства»* район Аль-Багилия на севере Дейр эз-Зора.

Сирийские военные сообщают, что правительственным войскам удалось вытеснить боевиков террористической группировки «Исламское государства» (запрещена в России) из северного района Дейр эз-Зора Аль-Багилия. Операция проводилась при воздушной поддержке ВКС РФ.

Ранее отмечалось, что в ходе боев за университет Аль-Джазира наземные войска зачистили от террористов университетский городок.

* Организация запрещена на территории РФ.