Пранкеры Вован и Лексус: В своей книге мы показываем всю глупость политической элиты Украины. ФАН-ТВ

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Пранкеры Вован и Лексус выпустили свою первую книгу с юмористическим названием «По ком звонит телефон». Произведение посвящено именно тому, благодаря чему ребята и прославились, – розыгрышам президентов, министров и других известных личностей, многие из которых являются гражданами Украины. Издательство «Питер» пригласило съемочную группу ФАН-ТВ для того, чтобы пранкеры в интервью с нашим коореспондентом рассказали, как набранные за три года звонки и розыгрыши приобрели законченную форму.

– Рядом со мной знаменитые российские пранкеры Вован и Лексус. Расскажите о новой книге, которую вы вот-вот представите российской публике.

– Да, это первая наша книга. Надеюсь, не последняя. Здесь собрана вся история, с чего все началось, почему мы решили заняться этим делом, и как из обычных телефонных розыгрышей мы стали заниматься и внутренней, и, что самое интересное, внешней политикой.

– Как назрела идея написать книгу об этом?

– Издательство «Питер» сначала обратилось к нам и попросило написать книгу. Во-первых, эта идея витала уже давным-давно, многие друзья – мои и Владимира – предлагали: «Давайте, напишите книгу». Когда у нас накопился такой большой багаж всяких историй, когда накопилась, скажем так, база вопросов, которые нам постоянно задают, – однотипных и постоянных, мы решили ответить на все эти вопросы в этой книге. Мы объяснили, откуда мы зарабатываем деньги, откуда мы возникли, что мы делали в обычной жизни, и как мы вообще, в принципе, живем. И, самое главное, зачем это все нам нужно.

– А сколько всего звонков за всю свою пранк-журналистику вы сделали?

– Сложно сказать, но если каких-то таких, которые можно отнести к политическим расследованиям, журналистике, – не знаю, наверное, около сотни таких значимых.

– Всего, значит, несколько сотен?

– Ну, да.

– Самые любимые какие?

– Нет любимых, нельзя выделить какой-то определенный розыгрыш, потому что у каждого розыгрыша своя история, очень длинная, начиная с того момента, как ты вообще придумал эту идею, и до того, как ты достиг нужного адресата, как ты его развел, потом какая-то реакция… Любимых, как таковых, нет.

– Расскажите, для чего вообще кого-то разводить по телефону?

– Ну, мы не абы кого разводим, это политики первой величины в России и за рубежом. В связи с тем, что с 2014 года обстановка достаточно сильно накалилась, и у общества был запрос на получение общественно значимой информации о том, что будет с санкциями, какая будет политика в отношении нашей страны, Запада, Европы и прочее.

– Получилось, что своими силами мы отвечаем на все вот эти вызовы, которые, в том числе, идут со стороны как раз не совсем дружественных элементов.

– То есть, вы, грубо говоря, помогаете нашей стране держаться в такой непростой ситуации?

– Мы открываем людям глаза на то, что происходит в мире, как действительно к нам относятся многие зарубежные политики в США, в Европе, ну и, конечно, показываем всю глупость так называемой новой политической элиты Украины, всю их ненависть к России и к русскоязычным гражданам. Это важно не только для российской аудитории, но и на Украине у нас тоже очень много поклонников. К сожалению, книгу вряд ли на Украине мы сможем пустить в прокат, но, я думаю, кому надо будет, те могут найти ее в Интернете.

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– А как вы поняли, что стали создателями жанра пранк-журналистики?

– Потому что такого жанра никогда не существовало до нас. Во-вторых, когда новость пиарится и выпадает сразу же, буквально за несколько часов, в топ всех информагентств, мы понимаем, что мы добываем информацию своими методами. Конечно, может быть, эти методы могут быть спорными, но, тем не менее, это жанр журналистики – добыча информации, пусть и с помощью пранка, но это отдельный жанр.

– Мы написали об этом в книге, что такое «пранк-журналистика», чем она отличается от классической журналистики, в чем различие. Мы выступали на факультетах журналистики, и мы пытались там, так или иначе, сказать, что это отдельный жанр, подвид этого всего. И многие люди нас ассоциируют уже как почти что с классическими журналистами.

– Какой опыт вы приобрели для себя из этого?

– Мы посмотрели, как делается мировая политика, и что, на самом деле, все не так уж загадочно и не так уж страшно, как кажется обычному человеку. Что нет каких-то безумных тайн, каких-то секретных, тайных переговоров по суперзащищенным линиям. Если у тебя есть какой-то опыт, определенные знания, ты можешь с легкостью пообщаться даже с министром. С уровнем министра вполне можно пообщаться и дозвониться, и реально поговорить, и тебе ответят. Мне кажется, это интересно даже обычным людям. Конечно, им не надо самим связываться с министрами и прочее, но даже достучаться до своего собственного чиновника в собственном регионе, от которого во многом зависит, – это люди прочтут и сделают для себя выводы, что все не так уже и сложно.

– Для нас все люди равны, с этого момента мы стали общаться на равных хоть с бомжем, хоть с президентом. Для нас нет, скажем, в этом разницы. Для нас каждый человек имеет свою ценность. И вот это стирание этой грани, конечно же, очень важно. Будем развиваться. И в этой книге описано все, что происходило внутри нас. Поэтому всем рекомендую читать ее.

– Каково будущее вашего тандема, какие у вас планы?

– Посмотрим, потому что мы, на самом деле, устали заниматься одним и тем же делом, всем необходимо развитие. Книга – это такой, наверное, знаковый рубеж, когда мы осмыслили, проанализировали всю нашу деятельность, собрали все это в единый материал. Нам самим было интересно посмотреть, что вообще получится, что мы назвонили, наразоблачали. Оказалось вполне такое весомое издание. Будем больше ориентироваться на политическую часть, может быть, не совсем обычно, интервью с российскими политиками, может быть, зарубежными. Мы занимаемся общественным таким проектом, несколько неоридинарным, участвуем при Госдуме при экспертном Совете по СМИ.

– Не собираетесь расширяться, может быть, создать свою компанию?

– Собираемся. Мы будем… Я думаю, что мы в будущем создадим компанию, которая будет лоббировать те или иные интересы, которые будут для нас самих, в первую очередь, представлять какую-то ценность. Потому что многие люди, которые хотят, скажем так, продвинуть свой бизнес, не имеют входов на тех людей, которые принимают решения. А мы эти выходы имеем. Во-вторых, мы, наверное, напишем после этой книги какой-то художественный роман, на который можно будет сделать… потому что, действительно, эта книга – по ней можно сделать роман, сценарий, по которому можно снимать художественный фильм, мы этого очень хотим. У нас уже есть идеи, и мы, я думаю, это реализуем. А второе – мы запустим буквально в это время ютьюб-шоу формата интервью…

– Ну, не совсем формата интервью…

– Не совсем формата интервью, тем не менее, это будет шоу, которое будет интересно публике.

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