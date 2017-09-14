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Экономика
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Политика
США ограничили выдачу виз четырем странам за отказ забрать мигрантов
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    США ограничили выдачу виз четырем странам за отказ забрать мигрантов

    14:31  14 Сентября 2017
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    США ограничили выдачу виз четырем странам за отказ забрать мигрантов

    Вашингтон, 14 сентября. Власти США ввели санкции против четырех стран: Гвинеи, Камбоджи, Эритреи, Сьерра-Леоне. По словам представителей министерства внутренней безопасности США, эти государства подверглись санкциям после отказа принять своих депортированных граждан.

    «Правительства Камбоджи, Эритреи, Гвинеи и Сьерра-Леоне отказывались или необоснованно задерживали приём своих граждан, которые были депортированы из США», — говорится в официальном уведомлении ведомства.

    В результате госсекретарь Рекс Тиллерсон применил ограничения в выдаче виз по некоторым категориям заявителей.

    В Госдепе США предупредили, что если власти этих стран продолжат свою политику, санкции в их отношении будут расширены.

    США ограничили выдачу виз четырем странам за отказ забрать мигрантов

    В частности, в данном случае речь идет о 2,1 тысячах граждан Гвинеи, 1,9 тысячах граждан Камбоджи, более 700 эритрейцах и более 800 граждан Сьерра-Леоне.

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    Автор: Дима Оленин
    #санкции #сша
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