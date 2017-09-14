Сирия: САА при поддержке ВКС РФ взяла под контроль стратегически важные высоты в Дейр эз-Зоре

В Избранное

Дамаск, 14 сентября. Передовым отрядам армии Сирии при поддержке Воздушно-космических сил РФ (ВКС РФ) удалось установить контроль над стратегически важными высотами на горной гряде Каррум к юго-востоку от авиабазы в Дейр эз-Зоре.

Под контроль сирийской армии перешел газоперерабатывающий завод и нефтяные поля юго-восточнее Дейр эз-Зора. Как сообщает РИА Новости, армия САР обеспечила плацдарм для наступления восточнее базы ВВС в направлении трассы между городом Меядин и Дейр-эз-Зором, выбив боевиков ИГ* с высот Каррум и Сарда.

Напомним, ранее сообщалось, что сирийская армия при поддержке ВКС РФ продвигается вдоль западного берега реки Евфрат.

«Исламское государство»* (арабское название — ДАИШ) признано террористической организацией Верховным судом РФ, ее деятельность в России запрещена.

* Организация запрещена на территории РФ.