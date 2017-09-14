Создатели «Игры престолов» запутают хакеров несколькими вариантами финала

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Москва, 14 сентября. Создатели сериала «Игра престолов» снимут несколько версий его финала, чтобы запутать зрителей и хакеров и не допустить утечки в Сеть ключевых поворотов сюжета. Об этом заявил программный директор телеканала HBO Кейси Блойс.

«Я знаю, что для концовки «Игры престолов» собираются снимать несколько версий, чтобы никто не мог узнать, что произойдет. Такое приходится делать в длинном шоу, потому что когда ты снимаешь что-то, люди узнают. Так что они собираются снять несколько версий, чтобы точного ответа не было до самого конца», — приводит его слова британское издание Independent.

Съемки ложных сцен практикуются в «Игре престолов» не в первый раз, передает Телеканал 360. Как рассказывал исполнитель роли Джона Сноу Кит Хэрингтон, он снимался в подобных сценах 15 раз.

Добавим, седьмой сезон «Игры престолов» превысил миллиард незаконных загрузок к 3 сентября 2017 года. По данным компании Muso, в среднем один эпизод просматривал 31 млн зрителей.