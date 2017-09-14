Изгнанные «Хезболлой» из Арсаля боевики ИГ прибыли в Дейр эз-Зор

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Дейр эз-Зор, 14 сентября. Автобусы с боевиками «Исламского государства»* из района Арсаль прибыли в провинцию Дейр эз-Зор.

Колонна автобусов с боевиками террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) прибыла в подконтрольные джихадистам районы провинции Дейр эз-Зор.

Ранее сообщалось, что крупное вооруженное формирование «Халифата» решило не оказывать сопротивление бойцам ливанской «Хезболлы» и согласилось эвакуироваться из района Арсаль на границе Сирии и Ливана. Путь от пограничья до Дейр эз-Зора занял около двух недель, сообщает источник в САР.

* Организация запрещена на территории РФ.