Киев опроверг данные об убийцах Вороненкова

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Киев, 14 сентября. Официальный представитель киевской прокуратуры Надежда Максимец опровергла сообщения ряда СМИ о раскрытии личности убийцы бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова.

На своей странице в социальной сети Facebook Максимец написала, что сообщения российских СМИ о результатах расследования убийства Вороненкова не соответствуют действительности.

По ее словам, следствие по громкому делу уже находится на финальной стадии.

Ранее появилась информация о том, что Генпрокуратура Украины направила московским коллегам ответ на запрос по делу об убийстве бывшего депутата. В списке организаторов убийства фигурировали бывший супруг Марии Максаковой Владимир Тюрин и владелец банка, работающего в Крыму. Имя второго мужчины не раскрывалось.