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Экономика
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Экономика
Медведев распорядился заключить мировое соглашение с ExxonMobil по «Сахалину-1»
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    Медведев распорядился заключить мировое соглашение с ExxonMobil по «Сахалину-1»

    14:07  14 Сентября 2017  /обновлено: 14:08  14 Сентября 2017
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    Медведев распорядился заключить мировое соглашение с ExxonMobil по «Сахалину-1»

    Москва, 14 сентября. Кабинет министров РФ распорядился заключить мировое соглашение с Exxon по спору вокруг проекта «Сахалин-1». Соответствующее распоряжение премьер-министра Дмитрия Медведева от 12 сентября размещено на официальном интернет-портале правовой информации.

    Как говорится в документе, «согласиться с предложением Минфина о заключении мирового соглашения в рамках судебного разбирательства по иску компании Exxon Neftegas Limited о взыскании денежных средства по соглашению о разделе продукции по проекту «Сахалин-1».

    Подписать мировое соглашение от имени России поручено министру финансов Антону Силуанову, пишет «Газета.ру».

    Медведев распорядился заключить мировое соглашение с ExxonMobil по «Сахалину-1»

    Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин, выступая на полях саммита ВЭФ во Владивостоке, заявил, что Россия даже на фоне дипломатических скандалов разрешает кризисные вопросы с ExxonMobil по проекту «Сахалин-1».

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    Автор: Тимур Румянцев
    #exxonmobil #сахалин-1
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