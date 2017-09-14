Медведев распорядился заключить мировое соглашение с ExxonMobil по «Сахалину-1»

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Москва, 14 сентября. Кабинет министров РФ распорядился заключить мировое соглашение с Exxon по спору вокруг проекта «Сахалин-1». Соответствующее распоряжение премьер-министра Дмитрия Медведева от 12 сентября размещено на официальном интернет-портале правовой информации.

Как говорится в документе, «согласиться с предложением Минфина о заключении мирового соглашения в рамках судебного разбирательства по иску компании Exxon Neftegas Limited о взыскании денежных средства по соглашению о разделе продукции по проекту «Сахалин-1».

Подписать мировое соглашение от имени России поручено министру финансов Антону Силуанову, пишет «Газета.ру».

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин, выступая на полях саммита ВЭФ во Владивостоке, заявил, что Россия даже на фоне дипломатических скандалов разрешает кризисные вопросы с ExxonMobil по проекту «Сахалин-1».