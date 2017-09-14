Со мной не нужно искать компромисса: Поклонская прокомментировала «историческое» фото с Учителем

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Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская подтвердила корреспонденту Федерального агентства новостей, что на фото, опубликованном ТАСС, действительно запечатлена ее встреча с режиссером Алексеем Учителем. Она прошла 12 июня 2017 года на торжественном мероприятии в Кремле, посвященном Дню России. СМИ уже назвали это событие «историческим».

«Этот снимок был сделан одним из присутствующих гостей, к журналистам никакого отношения не имеющего. Я поинтересовалась, зачем ему нас фотографировать, на что он отшутился. Теперь я понимаю, зачем. Кто этот папарацци, я говорить не буду, поскольку с моей стороны это будет некорректно», — рассказала Поклонская ФАН.

Народная избранница полагает, что если она озвучит имя фотографа, то в ее адрес «вновь последуют абсурдные обвинения, в том числе в подрыве репутации возглавляемого им ведомства». Наталья Поклонская отметила, что они не смогли прийти с Алексеем Учителем к консенсусу по ряду вопросов, связанных с кинолентой «Матильда».

«Со мной не нужно искать компромисса, достаточно соблюдать закон. Я говорю о тех фактах, которые стали мне известны после изучения экспертных заключений. Результаты комиссионных исторических, психологических, лингвистических экспертиз указывают на высокую провокативность этого фильма: он разжигает рознь, основанную на религиозной почве. То есть фильм оскорбляет религиозные чувства людей, оскорбляет православные святыни. Я об этом сообщаю правоохранительным компетентным органам, а также компетентным органам в лице министерства культуры, надеясь на то, что каждое ведомство реализует свои полномочия на 100%. И, наконец, примет меры в соответствии с федеральным законом «О противодействии экстремистской деятельности» по профилактике пресечения и предотвращения экстремизма», — заявила парламентарий.

Поклонская также сообщила ФАН, что на ее имя поступает немалое количество документов из компетентных органов, в которых говорится о том, что 280 миллионов бюджетных средств выделялись на иной сценарий. Если эти факты подтвердятся, значит, создатели фильма нарушили авторские права третьих лиц. Более того, имело место нецелевое расходование бюджетных денег.

«Если это так, то прокатного удостоверения просто не должно быть», — уверена депутат.

Самое важное — это соблюдение закона и выполнение должностных обязанностей в соответствии с ним, а не поиск компромисса, резюмирует Наталья Поклонская.