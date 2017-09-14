Максакова отреагировала на публикацию имен заказчиков убийства Вороненкова

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Москва, 14 сентября. Вдова экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова Мария Максакова опровергла раскрытие Генпрокуратурой Украины имен организаторов его убийства.

«Это неправда. ГПУ ничего не писала и не отвечала ни Следственному комитету России, ни кому-либо другому. Я уточнила это у человека, который если бы отвечал на запрос, то отвечал именно он. Информация не соответствует действительности», — заявила она РБК.

По ее словам, расследование убийства Вороненкова «движется к завершению».

Ранее в СМИ сообщалось о поступившем из ГПУ ответе на запрос Москвы, в котором фигурировали имена бывшего мужа Максаковой Владимира Тюрина и работающего в Крыму банкира. Оба якобы виделись на полуострове и обсуждали подготовку убийства Вороненкова в Киеве.

Как передает Газета.Ру, в Киеве также опровергли сообщения СМИ о раскрытии личностей организаторов убийства бывшего депутата Госдумы.