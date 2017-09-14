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Экономика
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Украина
Климкин предупредил украинцев об опасности поездок в Белоруссию из-за «спецслужб РФ»
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    Климкин предупредил украинцев об опасности поездок в Белоруссию из-за «спецслужб РФ»

    13:55  14 Сентября 2017
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    Климкин предупредил украинцев об опасности поездок в Белоруссию из-за «спецслужб РФ»

    Киев, 14 сентября. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил об опасности поездок в Белоруссию. Он предупредил украинцев, что на территории республики якобы работают российские спецслужбы, при этом они последовательно действуют против граждан Украины.

     «Сейчас у нас создалась ситуация, когда мы видим, что российские спецслужбы действуют также на территории Беларуси, и я считаю, что украинские граждане должны взвешивать, каким образом ездить туда», — заявил Климкин.

    Напомним, 31 августа заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль сказала, что Минск только на словах является партнером Киева, «а на самом деле действует совсем по-другому». МИД Белоруссии счел высказывания Зеркаль неприемлимыми и вызвал украинского дипломата Валерия Джигуна, напомнив дипломату о бесперспективности подобных угроз.
     

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    Автор: Алексей Громов
    #белоруссия #украина #климкин #мид
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