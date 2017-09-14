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«Яндекс» создал искусственный интеллект для нейроперевода текстов
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    «Яндекс» создал искусственный интеллект для нейроперевода текстов

    14:09  14 Сентября 2017
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    «Яндекс» создал искусственный интеллект для нейроперевода текстов

    Москва, 14 сентября. Российская компания «Яндекс» объявила о создании интеллектуальной системы электронного перевода, способной самообучаться в процессе работы и представляющей собой шаг вперед по сравнению с более распространенным статистическим переводом. Согласно заявлению компании, новая система перевода на основе метода машинного перевода CatBoost позволит добиться невиданного ранее качества машинного перевода.

    До настоящего времени электронный переводчик «Яндекс» использовал статистический метод перевода, который сравнивает статистическую вероятность того, что определенное слово или набор фраз соответствуют определенному переводу. Нейросеть не разбивает текст на отдельные слова и фразы, обрабатывая предложения целиком — благодаря этому перевод получается похож на работу живого человека, отмечает РИАМО.

    «Яндекс» создал искусственный интеллект для нейроперевода текстов

    Впрочем, у нейросети есть свои недостатки — так, она способна «придумывать» слова по созвучию или похожему смыслу, чтобы выполнить перевод. Наилучшего качестве перевод, отмечает «Яндекс», получается при одновременном использовании статистического и нейросетевого перевода.

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    Автор: Валентин Меликов
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