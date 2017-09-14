Движемся верным курсом: эксперты подвели итоги Единого дня голосования

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В воскресенье, 10 сентября, по всей России прошли местные выборы. Жители ряда регионов выбирали муниципальных депутатов и губернаторов. Политики и эксперты подвели итоги прошедших выборов, назвав их открытыми и конкурентными. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Открытая кампания

Как заявил секретарь Генсовета «Единой России», вице-спикер Госдумы Сергей Неверов, эта избирательная кампания прошла максимально прозрачно и открыто, в условиях высокой конкуренции. На выборах в законодательные собрания в среднем на один мандат претендовало восемь кандидатов, на выборах в административные центры — девять человек. В выборах различных уровней приняли участие 42 политические партии.

«Не октябрь и не март влияет на выборы, а ваше участие. Явка, конечно, важна, но важнее чистота избирательного процесса и доверие к институту выборов», — добавил он.

По словам лидера «Справедливой России» Сергея Миронова, «представители ЦИК очень оперативно и жестко реагируют на попытки нарушений. Есть четкая установка администрации президента на прозрачность и честность выборов. И у большинства руководителей в регионах также появляется понимание, что легитимность выборов важнее конкретных процентов».

Оценки иностранных экспертов

По словам депутата от итальянской партии Джанлука Савоини, который наблюдал за выборами в Ленинградской области, «было совершенно неудивительно обнаружить, что демократия в России реальна, что никаких проблем с волеизъявлением нет, несмотря на продолжающиеся нападки со стороны западных СМИ и того потока антироссийской пропаганды, которую мы слышим». Он отметил, что не увидел принципиальной разницы между тем, как проходят выборы в РФ и Италии.

Депутат национального совета Словакии Марек Крайчи заметил, что международные наблюдатели побывали на 18 участках, проехали по Удмуртии больше 400 километров. «Все, что видели, соответствует стандартам демократии, которые мы знаем в западных странах, очень четко и хорошо и никаких нарушений не было, все профессионально», — рассказал он.

Красноречивые результаты

Политический аналитик Руслан Осташко в беседе с корреспондентом ФАН отметил, что выборы были действительно честными. И результаты об этом красноречиво говорят.

«Например, Москва. Команда, которую вел Дмитрий Гудков, набрала достаточно большое количество голосов. Их с этим реально можно поздравить. Наконец-то, часть оппозиции занимается реальной работой, а не популизмом. Любая большая политика должная начинаться с муниципалитетов, если она пришла надолго», — заметил эксперт.

По мнению аналитика, определенные проблемы, конечно, были. Явка, которая оказалась выше прогнозов, все равно должна быть больше. На сегодняшний день вопрос конкурентности и открытости выборов можно считать решенным.

«У нас делают все для того, чтобы система была максимально открытой, конкурентной и позволяла людям делать свой выбор. Вопрос явки, думаю, будет решен на следующий год. Но это не проблема избирателя, а проблема тех депутатов, которые не вызывают желание идти за них голосовать. Проблемы есть, но мы движемся верным курсом. Я думаю, что в ближайшее будущее мы увидим очень интересные, открытые и, самое главное, легитимные выборы, в том числе муниципальных депутатов», — резюмировал Руслан Осташко.

Политолог Максим Жаров, комментируя ФАН прошедшие выборы, подчеркнул, что в целом Единый день голосования в России в этом году прошел довольно буднично.

«Жесткая конкуренция была на выборах в областные и городские законодательные собрания, на муниципальном уровне, особенно в Москве. Нарушений, серьезно влияющих на окончательные итоги голосования, зафиксировано не было», — добавил Максим Жаров.

Важные особенности

Политический эксперт фонда «Народная дипломатия», представитель экспертно-аналитического клуба «Будущее сегодня» Сергей Простаков в комментарии ФАН пояснил: прошедшие выборы имели несколько важных особенностей. В силу региональных специфик они прошли по разным сценариям (особенно выделяется в данном случае Москва), но несколько общих выводов сделать можно.

«Очень важным является честный и открытый характер выборов. По сравнению с прошлыми, было зафиксировано на порядок меньше обращений и жалоб по поводу нарушений, они жестко пресекались, а их инициаторы — наказывались», — рассказал Сергей Простаков.

По словам эксперта, многие высказывали опасения по поводу явки избирателей, но на деле оказалось, что ее показатели были на уровне предыдущих выборов. В среднем по регионам на избирательные участки пришло чуть более 40 % от имеющих право голоса. При этом стоит отметить, что высокая явка в регионах обеспечила высокие показатели победивших кандидатов в губернаторы (в Белгородской, Калининградской, Саратовской областях, Пермском крае, Бурятии, Марий Эл и Мордовии). Нельзя не сказать и о том, что не сработал бойкот, к которому в Свердловской области призывали Алексей Навальный и Евгений Ройзман — показатели явки и во всем регионе, и в его столице, Екатеринбурге, оказались даже выше прежних.

«Конкурентность наиболее высокой была в Москве, однако и в других регионах открытый характер выборов должен был способствовать ей. Но даже в столице «Единая Россия» получила 77 % мандатов, хоть и уступила лидерство в нескольких округах. Здесь стоит говорить об определенной социальной стратификации, проявившейся в политических предпочтениях. В целом же можно говорить об угрожающей для парламентской оппозиции тенденции сокращения ее поддержки и оттока избирателей как к другим партиям (как к «Яблоку» в Москве), так и к «Единой России», — добавил Сергей Простаков.

По мнению аналитики, можно говорить и об определенном запросе на обновление. Новые лица среди и.о. глав регионов получили в целом более высокую поддержку, чем идущие на очередные сроки. В то же самое время, этот запрос заключался не в изменениях ради самих изменений, а в рамках общего курса на развитие страны, о чем свидетельствует содержание предвыборных программ и лозунгов новых глав регионов.