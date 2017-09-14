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Россия
Движемся верным курсом: эксперты подвели итоги Единого дня голосования
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    Движемся верным курсом: эксперты подвели итоги Единого дня голосования

    14:36  14 Сентября 2017
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    Движемся верным курсом: эксперты подвели итоги Единого дня голосования

    В воскресенье, 10 сентября, по всей России прошли местные выборы. Жители ряда регионов выбирали муниципальных депутатов и губернаторов. Политики и эксперты подвели итоги прошедших выборов, назвав их открытыми и конкурентными. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

    Открытая кампания

    Как заявил секретарь Генсовета «Единой России», вице-спикер Госдумы Сергей Неверов, эта избирательная кампания прошла максимально прозрачно и открыто, в условиях высокой конкуренции. На выборах в законодательные собрания в среднем на один мандат претендовало восемь кандидатов, на выборах в административные центры — девять человек. В выборах различных уровней приняли участие 42 политические партии.

    «Не октябрь и не март влияет на выборы, а ваше участие. Явка, конечно, важна, но важнее чистота избирательного процесса и доверие к институту выборов», — добавил он.

    По словам лидера «Справедливой России» Сергея Миронова, «представители ЦИК очень оперативно и жестко реагируют на попытки нарушений. Есть четкая установка администрации президента на прозрачность и честность выборов. И у большинства руководителей в регионах также появляется понимание, что легитимность выборов важнее конкретных процентов».

    Оценки иностранных экспертов

    По словам депутата от итальянской партии Джанлука Савоини, который наблюдал за выборами в Ленинградской области, «было совершенно неудивительно обнаружить, что демократия в России реальна, что никаких проблем с волеизъявлением нет, несмотря на продолжающиеся нападки со стороны западных СМИ и того потока антироссийской пропаганды, которую мы слышим». Он отметил, что не увидел принципиальной разницы между тем, как проходят выборы в РФ и Италии.

    Прозрачность и честность: эксперты подвели итоги Единого дня голосования

    Депутат национального совета Словакии Марек Крайчи заметил, что международные наблюдатели побывали на 18 участках, проехали по Удмуртии больше 400 километров. «Все, что видели, соответствует стандартам демократии, которые мы знаем в западных странах, очень четко и хорошо и никаких нарушений не было, все профессионально», — рассказал он.

    Красноречивые результаты

    Политический аналитик Руслан Осташко в беседе с корреспондентом ФАН отметил, что выборы были действительно честными. И результаты об этом красноречиво говорят.

    «Например, Москва. Команда, которую вел Дмитрий Гудков, набрала достаточно большое количество голосов. Их с этим реально можно поздравить. Наконец-то, часть оппозиции занимается реальной работой, а не популизмом. Любая большая политика должная начинаться с муниципалитетов, если она пришла надолго», — заметил эксперт.

    По мнению аналитика, определенные проблемы, конечно, были. Явка, которая оказалась выше прогнозов, все равно должна быть больше. На сегодняшний день вопрос конкурентности и открытости выборов можно считать решенным. 

    «У нас делают все для того, чтобы система была максимально открытой, конкурентной и позволяла людям делать свой выбор. Вопрос явки, думаю, будет решен на следующий год. Но это не проблема избирателя, а проблема тех депутатов, которые не вызывают желание идти за них голосовать. Проблемы есть, но мы движемся верным курсом. Я думаю, что в ближайшее будущее мы увидим очень интересные, открытые и, самое главное, легитимные выборы, в том числе муниципальных депутатов», — резюмировал Руслан Осташко.

    Движемся верным курсом: эксперты подвели итоги Единого дня голосования

    Политолог Максим Жаров, комментируя ФАН прошедшие выборы, подчеркнул, что в целом Единый день голосования в России в этом году прошел довольно буднично. 

    «Жесткая конкуренция была на выборах в областные и городские законодательные собрания, на муниципальном уровне, особенно в Москве. Нарушений, серьезно влияющих на окончательные итоги голосования, зафиксировано не было», — добавил Максим Жаров.

    Важные особенности

    Политический эксперт фонда «Народная дипломатия», представитель экспертно-аналитического клуба «Будущее сегодня» Сергей Простаков в комментарии ФАН пояснил: прошедшие выборы имели несколько важных особенностей. В силу региональных специфик они прошли по разным сценариям (особенно выделяется в данном случае Москва), но несколько общих выводов сделать можно.

    «Очень важным является честный и открытый характер выборов. По сравнению с прошлыми, было зафиксировано на порядок меньше обращений и жалоб по поводу нарушений, они жестко пресекались, а их инициаторы — наказывались», — рассказал Сергей Простаков.

    Прозрачность и честность: эксперты подвели итоги Единого дня голосования

    По словам эксперта, многие высказывали опасения по поводу явки избирателей, но на деле оказалось, что ее показатели были на уровне предыдущих выборов. В среднем по регионам на избирательные участки пришло чуть более 40 % от имеющих право голоса. При этом стоит отметить, что высокая явка в регионах обеспечила высокие показатели победивших кандидатов в губернаторы (в Белгородской, Калининградской, Саратовской областях, Пермском крае, Бурятии, Марий Эл и Мордовии). Нельзя не сказать и о том, что не сработал бойкот, к которому в Свердловской области призывали Алексей Навальный и Евгений Ройзман — показатели явки и во всем регионе, и в его столице, Екатеринбурге, оказались даже выше прежних.

    «Конкурентность наиболее высокой была в Москве, однако и в других регионах открытый характер выборов должен был способствовать ей. Но даже в столице «Единая Россия» получила 77 % мандатов, хоть и уступила лидерство в нескольких округах. Здесь стоит говорить об определенной социальной стратификации, проявившейся в политических предпочтениях. В целом же можно говорить об угрожающей для парламентской оппозиции тенденции сокращения ее поддержки и оттока избирателей как к другим партиям (как к «Яблоку» в Москве), так и к «Единой России», — добавил Сергей Простаков.

    По мнению аналитики, можно говорить и об определенном запросе на обновление. Новые лица среди и.о. глав регионов получили в целом более высокую поддержку, чем идущие на очередные сроки. В то же самое время, этот запрос заключался не в изменениях ради самих изменений, а в рамках общего курса на развитие страны, о чем свидетельствует содержание предвыборных программ и лозунгов новых глав регионов.

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    Автор: Илья Муромский
    #выборы #россия #москва #выборы-2017
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