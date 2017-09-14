Сирия скоро избавится от «Хайят Тахрир аш-Шам»: почему альянс «Джебхат ан-Нусры»* может прекратить свое существование

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Альянс «Джебхат ан-Нусры» (запрещена в РФ) «Хайят Тахрир аш-Шам», который является второй по значимости и численности террористической организацией в Сирии, может прекратить свое существование.

Вчера о своем выходе из организации сообщил один из важных руководителей «Хайат Тахрир аш-Шам» Абдулла аль-Мухайсини, а также духовный лидер Маслах аль-Улайни. После этого пять вооруженных группировок покинули террористический альянс и сдались сирийской правительственной армии. Вслед за уходом Мухайсини покинула «Хайят Тахрир аш-Шам» и группировка «Джейш Аль-Ахрар».

Сообщается также, что неизвестные боевики, предположительно, из группировки «Ахрар аш-Шам», убили духовного лидера «Хайят Тахрир Аш-Шам» Абу Мухаммада аль-Шаръи.

Начальник отдела исследований ближневосточных конфликтов Института инновационного развития Антон Мардасов рассказал Федеральному агентству новостей (ФАН), что «Хайят Тахрир аш-Шам» с самого начала его образования в январе 2017-го года не был единым.

«Некоторые группировки, которые перешли в него, перешли по конъюнктурным причинам. Многие не разделяли идеологию «Аль-Каиды»* (запрещена в РФ), но посчитали для себя важным перейти в «Хайят Тахрир аш-Шам» по причинам высокой боеспособности «Джебхат ан-Нусры» (запрещена в РФ), наличия в ней опытных инструкторов, прошедших Ирак и Афганистан и хорошо организовывающие тренировочные лагеря».

Еще один фактор, который вынуждал оппозиционные группировки войти в состав «Хайят Тахрир аш-Шам» заключался в том, что они не верили в то, что какое-то перемирие в рамках зон деэскалации будет возможно:

«Идея зон деэскалации заключается в том, чтобы заморозить конфликт и потом как-то пытаться урегулировать отношения между оппозицией и правительственными войсками. Но многие группировки считали, что это только временная мера, призванная, как они выражались, «одомашнить» оппозицию, чтобы использовать ее в своих целях, например, для борьбы с «Исламским государством»* (запрещено в РФ)».

Тот же Мухайсини, который считался духовным шейхом жесткой шариатской организации, по словам эксперта, тем не менее, призывал ко многим вещам, которые с точкой зрения идеологии «Хайят Тахрир аш-Шам» и тех операций, которые этот альянс проводил, не совсем увязывались:

«Есть информация, что Мухайсини всячески призывал не бомбить шиитские анклавы в Идлибе, чтобы не обострять этно-конфессиональный дисбаланс. Когда был разблокирован восточный Алеппо в августе 2016-го года, Мухайсини прибыл туда на встречу с местными жителями. В своем обращении Мухайсини сказал боевикам, чтобы они, когда будут входить в районы, населенные христианами, воздерживались от воровства, чисток и так далее. То есть, в принципе, они призывал группировку не быть радикальной, а дальше смешиваться с революционными движениями».

Наш собеседник отметил, что последние события в Идлибе, когда группа «Хайят Тахрир аш-Шам» обострила ситуацию и стала навязывать местным жителям свою гражданскую администрацию, лояльную «Хайят Тахрир аш-Шам», провоцировали на военное вторжение различных игроков. Многие внутри самого альянса были с этим не согласны:

«Добавим сюда и раскол «Ахрар аш-Шам». «Ахрар аш-Шам» раскололся, скажем так, на две фракции. Одна из них тяготела к «Свободной сирийской армии», другая — к «Джебхат ан-Нусре»* (запрещена в РФ). Те, кто тяготел к «Джебхат ан-Нусре» (запрещена в РФ), примкнули к ней по тем причинам, которые я уже называл. Однако в «Ахрар аш-Шаме» по-прежнему остался этот раскол, пусть и не такой явный».

Эксперт напомнил, что, когда «Хайят Тахрир аш-Шам» начали проводить операции в июле, взяв центр провинции Идлиб и ряд населенных пунктов, «Ахрар аш-Шам» просто сдал эти города без боя, потому что не хотел воевать и не видел смысла:

«Также у «Ахрар аш-Шам» были подозрения, что зоны деэскалации в Идибе в Астане не согласовываются, и если «Ахрар аш-Шам» ввяжется в крупное боестолкновение с «Хайят Тахрир аш-Шам», грубо говоря, Дамаск с Ираном этим воспользуются и начнут свою операцию, тем самым идея Астаны вообще будет подорвана. Идея о разграничении каких-то зон, в которых действует и проживает оппозиция».

Как объяснил эксперт, все эти сложные проблемы сейчас обостряются:

«Из-за того, что, во-первых, есть астанинская договоренность о том, что зона деэскалации в Идлибе будет функционировать. Есть также сведения о том, что российская военная полиция взяла несколько блокпостов под свой контроль».

Также, как рассказал наш собеседник, сейчас анонсируется возможная военная операция в Идлибе против радикальных исламистов:

«Введение зоны деконфликтации, не деэскалации, а деконфликтации, о котором заявил российский Генштаб 6 сентября, служит ограничивающим для Турции фактором, чтобы турки проводили операцию по отсечению «Хайят Тахрир аш-Шам» от сирийско-турецкой границы, а не боролись с курдами. Там возможно проведение ограниченной операции по отсечению и ослаблению «Хайят Тахрир аш-Шам», которая на волне этих поражений может развалиться. Нерадикальные группировки смогут перейти в «Ахрар аш-Шам», другие — будут уничтожены коалицией, которая будет проводить операцию: турецким спецназом, сирийскими войсками, оппозицией, лояльной Турции».

* Организация запрещена на территории РФ.