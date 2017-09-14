Глава МО Украины и представители Нацгвардии США посетят учения Rapid Trident-2017

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Киев, 14 сентября. Глава военного ведомства Украины Степан Полторак и делегация командования наземных войск Нацгвардии США в пятницу, 15 сентября, ознакомятся с ходом украинско-американских учений Rapid Trident-2017 подо Львовом. Об этом сообщает сегодня пресс-служба Минобороны Украины.

По данным Минобороны Украины, ожидается, что в пятницу Полторак, командующий сухопутных войск ВСУ Сергей Попко и американские представители ознакомятся с ходом учений.

Кроме того, 15 сентября состоится торжественная церемония нового Центра имитационного моделирования, где военные освоят командно-штабный период учений в единой виртуальной среде, говорится в сообщении ведомства.

Напомним, активная фаза учений Украины и США Rapid Trident-2017 завершится 23 сентября.