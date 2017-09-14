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Экономика
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Россия
Депутат предложил Госдуме РФ регламентировать полеты пчел
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    Депутат предложил Госдуме РФ регламентировать полеты пчел

    13:41  14 Сентября 2017
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    Депутат предложил Госдуме РФ регламентировать полеты пчел

    Москва, 14 сентября. Депутат Вадим Белоусов считает, что в России пчелы летают не по закону.

    Депутат Вадим Белоусов обратился к парламентариям со специальным обращением, он отметил, что насекомые в России летают без закона, регламентирующего их деятельность. Белоусов подчеркнул, что необходимо принять закон, касающийся полетов насекомых, это принесет несомненную пользу не только пчелам, но и гражданам, занимающимся производством меда, считает народный избранник.

    Каким именно образом пчелы поймут закон о полетах, и какая от документа будет польза - депутат не пояснил. В состав парламента Белоусов попал по партийным спискам от Кировской области, пишет агентство URA.ru.

    Депутат предложил Госдуме РФ регламентировать полеты пчел

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    Автор: Алексей Громов
    #госдума #закон #пчелы #вадим белоусов
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