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Казахстан может отправить миротворцев в Сирию по решению ООН — Назарбаев
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    Казахстан может отправить миротворцев в Сирию по решению ООН — Назарбаев

    13:47  14 Сентября 2017
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    Казахстан может отправить миротворцев в Сирию по решению ООН — Назарбаев

    Астана, 14 сентября. Власти Казахстана могут направить в Сирию свой миротворческий контингент, если подобное решение будет принято на уровне ООН, заявил на встрече с журналистами президент республики Нурсултан Назарбаев.

    Астана не ведет переговоры об отправке военных в Сирию, заявили ранее в казахском внешнеполитическом ведомстве. Президент республики Нурсултан Назарбаев прокомментировал вопрос журналистов о возможной отправке миротворческого контингента в САР. 

    «Если ООН примет решение о направление таких сил в Сирию, то мы, как члены ООН, можем направить своих военных для того, чтобы участвовать», — сказал Назарбаев.

    Ранее казахский лидер оценил вклад Астаны в урегулирование сирийского кризиса, отметив необходимость продолжения усилий со стороны других стран. Накануне в столице Казахстане начался шестой раунд межсирийских переговоров

    Казахстан может отправить миротворцев в Сирию по решению ООН — Назарбаев

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    Автор: Ирина Селезнева
    #россия #сирия #казахстан #астана
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