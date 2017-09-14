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Апокалипсис на Школьной улице в Петербурге: проехать можно, но осторожно
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    Апокалипсис на Школьной улице в Петербурге: проехать можно, но осторожно

    13:43  14 Сентября 2017
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    Апокалипсис на Школьной: проехать можно, но осторожно

    Санкт-Петербург, 14 сентября. На улице Академика Шиманского водопад из кипятка, она перекрыта для проезда, движение транспорта от Школьной улицы до улицы Савушкина ограничено, сообщает корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) с места событий, проехав по месту аварии. 

    Кипяток заливает соседние улицы, во дворах владельцы машин лихорадочно перегоняют их на сухие участки, сотрудники коммунальных служб развешивают ограничительные ленточки.

    Кроме того, вдоль Школьной улицы стоят автомобильные помпы МВС, которые откачивают кипяток в ливневую канализацию.

    Всего восемь кварталов в районе улицы Савушкина в Приморском районе Петербурга ограничены в подаче горячей воды из-за прорыва трубы, сообщили ФАН в ГУП «ТЭК». Причиной аварии стал  дефект на трубе диаметром 400 миллиметров у дома 36 по улице Савушкина.

    В группе «ДТП и ЧП» петербуржцы шутят по этому поводу:

    - Кто-нибудь, подвезите заварки :))

    - Моя машинка (синяя) там стояла. Уже убрала. Спасибо дворнику, пришел в офис и мне сказал.

    - Время заварить дошик.

    - Осень....туманы!

    - Наталия, подготовка, пока что только к топительному сезону готовы)))

    - Это прилив просто.

    Аварийные бригады локализовали течь и приступили к восстановительным работам, которые должны закончится к вечеру. 

    В ближайшее время пострадавшие дома запитают по резервной схеме.

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    Автор: Алексей Громов
    #авария
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